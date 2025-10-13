Uwe Boll regresa con las partes 2 y 3 del exitoso drama policial ‘First Shift’

Cápsula de llanto ha terminado la fotografía principal de la segunda y tercera entrega de su exitosa película policial “First Shift” en la ciudad de Nueva York mientras apunta a una posible serie basada en la franquicia.

El drama criminal de 2024, protagonizado por Gino Anthony Pesi (“Shades of Blue”) y Kristen Renton (“Sons of Anarchy”) como oficiales de policía de Nueva York recién incorporados, se convirtió en un éxito sorpresa en Paramount+, abriendo en el puesto número 2 en la plataforma de transmisión a pesar de su modesto presupuesto y permaneciendo entre los 10 primeros durante más de 20 semanas.

«Nos sorprendió positivamente el gran éxito de ‘First Shift’ en Paramount+ y Showtime, así como la fuerte respuesta de los fans», dijo Boll. «Así que decidimos producir dos películas más, lo que también nos permite contar una historia más amplia, que con suerte conducirá a una serie de ‘First Shift'».

«‘First Shift’ es el tipo de película que ya no se encuentra en los cines ni en el streaming», añadió Michael Roesch, socio de producción de Boll desde hace mucho tiempo. «Pero el público echa de menos las películas de policías amigos de su infancia, y creemos que esto y nuestro sólido reparto hicieron de ‘First Shift’ un gran éxito entre el público de todo Estados Unidos».

Boll y Roesch produjeron la segunda y tercera entrega, “First Shift: Vengeance” y “First Shift: Redemption”, según las especificaciones. Con sede en Stuttgart Cinestar lanzará ventas internacionales en mipcom y en AFMcon todos los derechos mundiales actualmente disponibles.

El “First Shift” original sigue al veterano policía de Brooklyn Deo (Pesi, “Shades of Blue”), quien acepta a regañadientes formar equipo con su nueva colega Angela (Renton), que publica TikTok. Mientras se desata el infierno durante su primer turno en las calles de Nueva York, se forja una verdadera asociación.

Pesi y Renton regresan para las partes 2 y 3 junto con los miembros del reparto Garry Pastore (“The Irishman”) y Tia Dionne Hodge, así como los nuevos coprotagonistas Saul Rubinek (“Unforgiven”), Joey Russo (“The Irishman”), Will Rothhaar (“Killing Kennedy”) y Tasya Teles (“The 100”).

Pesi se unió a Boll para escribir guiones en las dos nuevas entregas y también es productor ejecutivo. Boll, que dirigió ambas películas, produjo junto con Roesch.

Rollin Studios, de Anthony Argento, con sede en Brooklyn, está coproduciendo, con Daniel Sollinger a bordo como productor de línea.

El director de fotografía habitual de Boll, Mathias Neumann, está de nuevo detrás de la cámara, y el ex alumno de Robert Rodríguez, Ethan Maniquis (“Sin City”, “Machete”) está editando, su cuarto y quinto largometraje para Boll y Roesch.