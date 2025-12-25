Uttarakhand: el gángster Vinay Tyagi recibe un disparo mientras lo llevaban al tribunal de Laksar







El notorio criminal Vinay Tyagi, alojado en Uttarakhand La cárcel de Roorkee, bajo la Ley de Gangsters, fue atacada en un incidente sensacional el miércoles. El incidente se produjo cuando unos agresores no identificados abrieron fuego contra él mientras lo llevaban al tribunal de Laksar, en Haridwar, para una audiencia. Después del ataque que puso en peligro su vida, Vinay Tyagi fue admitido en AIIMS Rishikesh para recibir tratamiento. En vista de las preocupaciones de seguridad, la policía ha levantado barricadas fuera del centro de traumatología.

Después del ataque, la hija del gángster, Tanvi Tyagi, mientras hablaba con ANI en AIIMS Rishikesh, afirmó que la familia tenía una vaga idea de que la vida de Tyagi estaba en peligro ya que estaban constantemente «acosados ​​y presionados» para cortar los lazos con él.

«Esta mañana, mi padre fue baleado entre las 12:30 y las 12:45, cuando se encontraba en custodia policialy fue llevado al tribunal para una fecha de prisión preventiva. Sabíamos que su vida estaba en peligro porque toda nuestra familia estaba siendo acosada. Nos dijeron que no fuéramos a su encuentro. Hoy era su fecha de prisión preventiva. Anticipamos que algo así podría suceder, por lo que presentamos una solicitud de seguridad ante el tribunal, que el juez aprobó. El juez dictó la orden. El juez envió un correo electrónico, un fax y llamó. Dijo que se le debería proporcionar seguridad adicional. Pero esto es lo que le pasó hoy», dijo.

Afirmó además: «El juez llamó a la policía y les pidió que grabaran su declaración, pero la policía dijo que no estaba en condiciones de hacerlo. Lo conocí hace un tiempo. Aunque no se encontraba bien, estaba en tal condición que podría haber dado su declaración».

