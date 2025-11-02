Uttarakhand: Dos muertos y varios heridos cuando Tempo Traveler cae a un desfiladero







En un incidente muy desafortunado en NainitalUn Tempo Traveler que transportaba a 18 pasajeros se salió de la carretera y se hundió aproximadamente 15 metros en un desfiladero cerca de la zona de Aam Padav de Jyolikot. El incidente ocurrió en el distrito Nainital de Uttarakhand durante las últimas horas del sábado; El accidente dejó dos muertos y varios heridos.

Como informó la agencia de noticias ANI, en una reciente operación de emergencia nocturna, la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado de Uttarakhand (SDRF) finalmente evacuó a 15 pasajeros heridos luego de un incidente que involucró a un Tempo Traveller, según SDRF.

El incidente ocurrió la noche del 1 de noviembre, después de lo cual el SDRF Post Nainital recibió información de la Gestión de Desastres del Distrito de Nainital.

Si bien destacaron el incidente y las operaciones de rescate, las autoridades enfatizaron que el equipo de rescate dirigido por el subinspector Manish Bhakuni acudió de inmediato al lugar. Al llegar, el equipo encontró el vehículo tirado a 15 metros bajo la carretera.

Con vistas a evacuar a las víctimas varadas, el SDRFF actuó con prontitud y llevó a cabo las operaciones con absoluta precisión. Sin embargo, los heridos fueron evacuados rápidamente y trasladados de urgencia al hospital Haldwani para recibir tratamiento.

Durante este lamentable incidente, dos personas murieron en el lugar y sus cuerpos fueron entregados a la policía local. Mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda de un pasajero desaparecido, otros han recibido atención médica adecuada. Las autoridades también afirmaron que se están llevando a cabo más investigaciones sobre el caso.

Caen piedras sobre un vehículo en el distrito de Rudraprayag

Anteriormente, el 1 de septiembre, en un incidente diferente, dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas después de que una piedra pesada cayera desde arriba en la zona de deslizamientos de tierra de Munkatiya en Uttarakhand. Rudraprayag distrito chocó contra un vehículo.

El trágico incidente ocurrió en la zona de deslizamientos de tierra de Munkatiya entre Sonprayag y Gaurikund en la ruta a Kedarnath Dham.

Según un comunicado de la SDRF, «poco después de recibir la información del incidente, los funcionarios de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) llegaron al lugar y participaron en operaciones de rescate y socorro con la ayuda de los ciudadanos locales», según la ANI.

Estos incidentes en todo el estado muestran la gravedad de los continuos deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. Si bien el equipo del SDRF participa regularmente en operaciones de socorro y rescate en cada situación difícil, las autoridades también están interesadas en que los viajes por carretera a través del estado estén libres de riesgos.

(Con aportes de la ANI)





