Uttarakhand Desaster Relief: PM Modi Reviews Daño anuncia Rs 1200 millones de rupias







El ex primer ministro, Harish Rawat, describió el viernes la asistencia financiera de Rs 1200 millones de rupias anunciada por el primer ministro Narendra Modi para las áreas afectadas por desastres de Uttarakhand como inadecuadas y decepcionantes.

«Es muy inadecuado, mucho menos de lo requerido. La cantidad no es suficiente para la reparación y la reconstrucción de las carreteras dañadas. La gente está realmente decepcionada», afirmó Rawat.

También criticó al primer ministro por no decir nada sobre cuál sería la estrategia nacional para el Himalaya medio donde ocurren los desastres cada año, causando pérdida de vidas y propiedades.

Retroceder en Rawat para calificar la asistencia financiera inadecuada, BJP MLA Vinod Chamoli dijo que era solo un alivio provisional y que seguiría mucho más.

«Es el gobierno de BJP. Da más de lo que se pide. Cuando el desastre golpeó a Varunavat Hill en Uttarkashi hace unos años, el entonces primer ministro y Tiwari había pedido Rs 25 millones de rupias, pero el entonces primer ministro Atal Bihari Vajpayee dio Rs 250 Crore», dijo Chamoli.

Le pidió a Rawat que no se preocupara y dejara el asunto al gobierno estatal y al centro.

El primer ministro Modi celebró el jueves una reunión en Dehradun para revisar las operaciones de ayuda y rescate en las áreas con lluvia del estado y anunció una asistencia financiera de Rs 1200 millones de rupias para las personas afectadas.

También se considerará asistencia adicional en base a las recomendaciones del equipo inter ministerial que visitó las áreas afectadas del estado recientemente para evaluar el alcance del daño causado por las calamidades naturales, dijo.

También conoció a las familias afectadas, además de la NDRFF NDRFSDRF y voluntarios de mitigación de desastres que trabajan en el terreno.

Las fuertes lluvias, las nubes y los deslizamientos de tierra han devastado varias partes de Uttarakhand este monzón, incluido Dharali-Harsil en Uttarkashi, Thalali, Thamoli, Checad en Rudrayag, Sainji en Sainji en Paurii, Kapkot en Bageshwar y partes del distrito Nainital.

Según una estimación oficial, desastres naturales en Uttarakhand Desde abril de este año, hasta ahora se han cobrado 86 vidas, lesionó a 128 personas y dejó a 94 desaparecidos.





