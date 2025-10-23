Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami visita Kedarnath mientras se cierra el templo







El ministro principal de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, ofreció oraciones y realizó rituales de adoración el jueves en el famoso Shri Kedarnath Dham. El templo de Kedarnath en Uttarakhand estará cerrado para los devotos durante la temporada de invierno de este año el jueves.

El cierre de los portales del santuario también marca el final de la temporada de peregrinaciones, en la que un gran número de devotos visitaron el santuario de todo el mundo.

Según informó la agencia de noticias ANI, los portales de Kedarnath Dham se cerraron el jueves a las 8:30 am en la auspiciosa ocasión de Bhai Dooj. La ceremonia de clausura se llevó a cabo con plenos rituales védicos y tradiciones religiosas, acompañada de cánticos de «Om Namah Shivay» y «Jai Baba Kedar», así como melodías devocionales interpretadas por la banda del ejército indio.

El respetado Primer Ministro Shri @narendramodi Debido a los esfuerzos de nuestro gobierno de doble motor bajo el hábil liderazgo de Shri Ji, este año un número récord de más de 18 lakh de devotos llegó a Shri Kedarnath Dham bajo el Chardham Yatra. pic.twitter.com/RQam8MxFOZ – Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) 23 de octubre de 2025

Aparte del Ministro Principal Pushkar Singh DhamiEl gobernador de Uttarakhand, el teniente general Gurmit Singh (retirado), también visitó Kedarnath Dham el martes y ofreció un Rudrabhishek especial. El Gobernador Teniente General también inspeccionó las obras de construcción y desarrollo en curso del santuario.

El Gobernador, después de visitar el templo sagrado de Kedarnath en Uttarakhand, también publicó en la plataforma de redes sociales X, afirmando que: «Hoy tuve la divina fortuna de tener un darshan de Baba Kedar y un Rudrabhishek especial en Shri Kedarnath Dham. Al llegar a esta morada sagrada, la mente se llena de fe, devoción y paz espiritual. Recé a Baba Kedar por la paz mundial y humana. bienestar y desarrollo sostenible de Uttarakhand. Durante este tiempo, inspeccioné las obras de reconstrucción y desarrollo en curso en Dham y obtuve información detallada de los funcionarios sobre las actividades de construcción».



Según el magistrado de distrito de Rudraprayag, Prateek Jain, el Kedarnath Yatra de este año ha sido un gran éxito.

Kedarnath Dham es uno de los lugares de peregrinación más venerados por los hindúes. Antes de cerrar durante la temporada de invierno, el templo organizó un aarti vespertino el miércoles, al que asistieron varios devotos que se reunieron para participar en la ceremonia espiritual.

La temporada de invierno en Uttarakhand Viene con duras condiciones de días fríos y senderos cubiertos de nieve, que hacen que los templos sean inaccesibles. Por tanto, los cuatro templos de Char Dham están cerrados durante seis meses de invierno. La ceremonia de clausura de Char Dham se celebra de manera tan significativa como la ceremonia de apertura de estos templos.

En invierno, las deidades son adoradas en su sede de invierno, que se encuentra en un templo a menor altitud. Cuando las puertas de Char Dham se vuelven a abrir después de seis meses, los ídolos se trasladan nuevamente a su lugar en Char Dham, donde los devotos pueden adorarlos.

(Con aportes de la ANI)









Fuente