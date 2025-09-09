





Uttarakhand El primer ministro Pushkar Singh Dhami participó el lunes en el Prabuddhjan Sammelan (Conferencia de Intelectuals`) celebrada en Kashipur, donde participó en el diálogo con ciudadanos distinguidos de varios campos y dijo que el diálogo significativo con los intelectuales hoy en día fortalecería aún más la resolución colectiva para el desarrollo de Uttarakhand.

Durante el evento, compartió en detalle los esquemas orientados al bienestar, los trabajos de desarrollo y los esfuerzos continuos del gobierno estatal para hacer de Uttarakhand uno de los principales estados del país, según la declaración de la CMO. La conferencia vio la participación de médicos, ingenieros, académicos, abogados, empresarios, comerciantes, trabajadores sociales, representantes públicos e intelectuales de diversos sectores.

Dirigirse a la reunión, Primer ministro Dhami dijo que los ciudadanos iluminados del distrito y el estado son los portadores de la antorcha de la visión del primer ministro Narendra Modi de «Viksit Bharat @2047». Hizo hincapié en que, bajo el liderazgo visionario del primer ministro Modi, India está logrando nuevos hitos de crecimiento y prosperidad a través del mantra de la reforma, el rendimiento y la transformación.

Hoy, el país no solo ha creado un entorno favorable para la inversión, sino que también ha sido testigo de un progreso transformador en infraestructura, educación, atención médica, empoderamiento de las mujeres y justicia social. Señaló que el primer ministro Modi es el primer primer ministro en comprometerse a hacer de la India una nación desarrollada, y se están haciendo esfuerzos estructurados para realizar esta visión.

Al destacar las iniciativas nacionales, el Ministro Principal dijo que programas como Startup India, vocal para local, Hacer en la IndiaHabilidad India y Digital India están impulsando a la nación hacia la autosuficiencia. India ahora se ha convertido en el tercer ecosistema de inicio más grande del mundo, y las nuevas empresas indias dejan su huella en la innovación global.

Digital India ha conectado la tecnología con los ciudadanos comunes, mientras que la campaña de Atmanirbhar Bharat ha sentado las bases para hacer de la India un centro de producción y fabricación. Incluso los poderes globales se sorprenden al ver cómo un pequeño vendedor de vegetales en India hoy acepta pagos a través de UPI. Más de 550 millones de personas ahora están vinculadas al sistema bancario.

El primer ministro declaró además que la India se ha convertido en el mundo Cuarta economía más grande y está emergiendo como un gran poder económico global. Desde la defensa, la ciencia y la tecnología, la agricultura, la atención médica y la educación, hasta la infraestructura moderna, la exploración espacial y la organización de cumbres globales, India afirma su fuerte presencia en el escenario mundial como una nación autosuficiente.

Él comentó que, si bien la creciente fuerza de la India ha inquietado a algunas naciones, ninguna fuerza externa puede detener el progreso del país. Los países que alguna vez vieron a India solo como un mercado de consumo ahora reconocen su capacidad de industria, tecnología e innovación.

Subrayó que la resiliencia, la determinación y la innovación de los ciudadanos indios han demostrado que nada puede obstaculizar el crecimiento de la India. Los recientes datos económicos del primer trimestre mostraron que el PIB de la India creció al 7.8%, superando el Banco de la Reserva de la India y las estimaciones del FMI del 6.5%, reafirmando que India es la economía principal de más rápido crecimiento en el mundo.

El primer ministro también expresó su gratitud al primer ministro Modi y al ministro de finanzas, Nirmala Sitharaman, por la reciente reducción de las tasas de GST, lo que ha traído alivio tanto a empresas como a ciudadanos.

Hablando sobre Uttarakhand, CM Dhami dijo que bajo la guía del primer ministro Modi, el estado está logrando nuevos hitos de crecimiento. Infraestructura En sectores como carreteras, educación, atención médica y agua potable se fortalece desde centros urbanos hasta pueblos de montaña remotos, mientras que también se están haciendo esfuerzos para preservar y promover el rico patrimonio cultural del estado.

