Uttarakhand CM Dhami gracias Rajasthan CM por extender Rs 5 millones de rupias a







El primer ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, expresó su gratitud al primer ministro de Rajasthan, Bhajan Lal Sharma, por extender la asistencia financiera de Rs 5 millones de rupias para apoyar los esfuerzos de alivio y rehabilitación en las áreas afectadas por inundaciones de Uttarakhand.

En una publicación en x, cm Todo Dijo: «Un sincero agradecimiento al Honorable Ministro Principal por la asistencia crucial brindada durante el desastre que golpeó a Uttarakhand. En este momento difícil, esta iniciativa sensible del gobierno de Rajasthan servirá como apoyo para los afectados por el desastre. Nosotros, todos los residentes de Uttarakhand, siempre recordarán esta calidez y espíritu de cooperación».

A medida que Uttarakhand continúa subiendo bajo el impacto de desastres implacables relacionados con la lluvia, el gobierno de Rajasthan extendió la asistencia financiera de Rs 5 millones de rupias al gobierno de Uttarakhand. Según la oficina del Ministro Principal, «esta ayuda se utilizará para los esfuerzos inmediatos de alivio y rehabilitación en las áreas afectadas por desastres del estado.

«En una carta dirigida al primer ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, el primer ministro de Rajasthan, Bhajan Lal Sharma, expresó profundas condolencias por las trágicas circunstancias, afirmando,» en este difícil momento de calamidad natural, consideramos el sufrimiento del pueblo de Uttarakhand como el nuestro «.

Además, agregó que la gente de Rajasthan se encuentra hombro con hombro con sus hermanos y hermanas en Uttarakhand durante esta crisis. También expresó su confianza en que bajo el liderazgo de Ministro Principal Pushkar Singh Dhami, El trabajo de rehabilitación y reconstrucción se completará lo antes posible. Mientras tanto, el trabajo para abrir la carretera Nandanagar-Nandprayag, que estaba bloqueada en el distrito de Chamoli, está en marcha, dijo la policía.

In a post on X, the Chamoli Police said, «Traffic update – The work of opening the Nandanagar-Nandprayag road, which was blocked in Chamoli district, is underway. The rest of the Badrinath National Highway is open for traffic.»On Saturday, CM Pushkar Singh Dhami assured speedy relief and rehabilitation measures for disaster-hit Pausari village and nearby areas, stressing that the government is prioritising Restauración de puentes lavados, carreteras dañadas y suministro de electricidad y agua interrumpida, al tiempo que planea las medidas de desplazamiento necesarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, CM Dhami dijo: «Las personas afectadas por el desastre en Pueblo de pausari Y las aldeas circundantes también han planteado sus preocupaciones, incluido el tema del desplazamiento, y ya lo hemos planeado. Cuando sea necesario el desplazamiento, trabajaremos en ello. Actualmente, nuestro enfoque principal es restaurar los puentes que se han arrastrado en esta área, reparar las carreteras dañadas, abordar la falta de electricidad y resolver los problemas de suministro de agua. Estamos trabajando para abordar todo esto «.

«Cada distrito del estado se ve afectado por el desastre, y ha habido un daño significativo. Después de evaluar todo, tomaremos medidas rápidas. Una vez que las lluvias disminuyan, trabajaremos en una guerra», dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





