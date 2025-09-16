Uttarakhand: Cinco se alejaron después de fuertes lluvias en Dehradun y sus alrededores







Cloudbursts durante la noche y Lluvia Pesada Han causado estragos en Dehradun y sus alrededores en Uttarakhand, barriendo al menos cinco personas y dejando más de 500 varados, dijeron las autoridades el martes, informó el PTI.

Sahastradhara, Maldevta, Santla Devi y Dalanwala fueron los peores afectados por el desastre, según la oficina de gestión de desastres del distrito.

Sahastradhara recibió 192 mm de lluvia, seguido de Maldevta (141.5 mm), Hathi Barkala y Jolly Grant (92.5 mm cada uno) y Kalsi (83.5 mm).

Varias caminos, casas y tiendas se dañaron mientras se arrastraba un puente. Cinco personas fueron arrastradas por las aguas torrenciales en diferentes partes de la ciudad, y 584 se han quedado varados, dijo. La mayoría de los ríos estaban en spate siguiendo las duchas.

El río Tamsa, a orillas del cual se encuentra el famoso templo de Tapkeshwar, fluye muy cerca de la marca de peligro.

El Ganga y el Yamuna están fluyendo cerca del nivel de advertencia. El Tamsa se hinchó rápidamente por la mañana, inundando el templo y sumergiendo la gigantesca estatua de Hanuman cerca de su entrada hasta los hombros. El sacerdote del templo, Bipin Joshi, dijo que no ha visto el río aguas Sube tan alto en los últimos 25 a 30 años. Afortunadamente, había pocos devotos dentro de las instalaciones del templo en las primeras horas de la mañana, cuando ocurrió la inundación, dijo, y agregó que los sacerdotes que se quedan en el templo están seguros, informó PTI.

El secretario de gestión de desastres, Vinod Kumar Suman, dijo que los equipos se dedican a operaciones de alivio y rescate en las áreas afectadas, mientras que de 300 a 400 personas ya se han trasladado a un lugar seguro. Según la información, unos 200 niños atrapados por el anegado en el campus del Instituto Devbhoomi en el área de Paundha de Dehradun fueron rescatados por un equipo de SDRF, dijo Banshidhar Tiwari, Director General de Información, según el PTI.

El anegado en Tehri dejó personas varadas en Geeta Bhawan, dijo, y agregó que luego fueron rescatados. Además, un camino en Nainital ha sido bloqueado por escombros traídos por un deslizamiento de tierra desencadenado por fuertes lluvias, dijo. Los residentes de la aldea de Majhara estaban en el camino, ya que sobrevivieron a lo que llamaron un deslizamiento de tierra que golpeó sus viviendas temprano en la mañana. Afirmaron que algunas personas han desaparecido.

Mientras tanto, el primer ministro Pushkar Singh Dhami visitó las áreas afectadas por la lluvia del distrito de Dehradun para revisar la situación en el terreno. Los MLA locales y los altos funcionarios lo acompañaron.

Interactuando con los periodistas en el área de Maldevta, afectada por la lluvia, dijo: «Todos los ríos están en spate después de fuertes lluvias. Caminos han sido violados de 25 a 30 lugares. Se cortan las carreteras de aproximación. Las casas y las propiedades gubernamentales han sido dañadas. La vida normal se ve gravemente afectada. Los equipos de rescate están trabajando en una base de guerra para restaurar la normalidad «.»

El gobierno estatal se encuentra con todas las familias afectadas. La administración ya está en modo de alerta, y el NDRF, SDRF, la policía y la administración local están activos «, dijo.

La oficina del primer ministro, en un puesto de redes sociales en hindi, dijo que Dhami informó al primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, sobre la situación en Uttarakhand después de fuertes duchas. Aseguraron al estado de toda ayuda posible y afirmaron que el gobierno de la Unión está firmemente con el pueblo de Uttarakhand en esta hora de crisis, según la CMO. Las fuertes lluvias hicieron que el río Song se hinchara, inundando áreas cercanas.

En declaraciones a los videos de PTI más temprano en el día, el magistrado subdivisional de Sadar, Hari Giri, dijo: «El nivel del agua está aumentando y el flujo es muy fuerte en este momento. Hasta ahora no se han informado muertes. Los turistas se quedaron en los hoteles».

(con entradas PTI)





Fuente