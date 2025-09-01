Uttarakhand: 2 muertos, 3 heridos después de que el vehículo golpeó por piedra cayendo en Rudraprayag







Dos personas perdieron la vida, mientras que otras tres resultaron heridas después de una fuerte piedra que caía desde arriba en la zona de deslizamientos de tierra de Munkatiya en Uttarakhand`s El distrito de Rudraprayag golpeó un vehículo el lunes por la mañana, dijeron las autoridades.

El trágico incidente que ocurrió en el área de la zona de deslizamientos de tierra de Munkatiya entre Sonprayag y Gaurikund en la ruta a Kedarnath Dham

Según un comunicado del SDRF, poco después de recibir la información del incidente, los funcionarios de la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) llegaron al lugar y participaron en operaciones de rescate y socorro con la ayuda de ciudadanos locales.

Los funcionarios de SDRF evacuaron a los heridos de forma segura y los admitieron a Hospital SONPrayag.

Este incidente muestra la gravedad de los deslizamientos de tierra continuos en las áreas montañosas. El equipo SDRF se dedica a operaciones de ayuda y rescate de inmediato en cada situación difícil, según el comunicado.

El domingo, el primer ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, informó que algunos distritos de la región están actualmente bajo una alerta roja y naranja emitida por el Departamento de Meteorología, y las próximas 24-48 horas serán cruciales.

«Algunos de nuestros distritos están en alerta roja y algunos distritos están en alerta de naranja … las próximas 24-48 horas son cruciales, y todos tenemos que mantener una vigilancia cercana. Toda nuestra administración del distrito, NDRF, SDRF, todos los departamentos están en alerta … también estamos monitoreando el Nanak sagar presa. Está fluyendo 5 pies por debajo del nivel de peligro … «, dijo CM Dhami el domingo.

Hablando sobre campamentos de ayuda, Uttarakhand CM dijo: «Estamos brindando asistencia inmediata a aquellos cuyas casas han sido afectadas por el desastre y los están trasladando a lugares seguros. También se han establecido campamentos. Nuestro objetivo es garantizar que todas las necesidades básicas se satisfagan en los campos de ayuda … los esfuerzos para abrir las carreteras bloqueadas están en marcha …»

Además, el CM ha ordenado a los oficiales a nivel de distrito que permanezcan en alerta de 24 horas, en vista de las advertencias de rojo y naranja emitidos por el Departamento de Meteorología para la mayoría de los distritos en los próximos días.

Presidir una reunión con altos funcionarios, Cm dhami Dicho que el estado continúa enfrentando desafíos debido a la lluvia excesiva, y los próximos días serán más difíciles.

Dirigió a todos los oficiales que tomen las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes. Se debe ejercer una vigilancia especial en las rutas debido al riesgo de deslizamientos de tierra, y todas las medidas de precaución deben tomarse en anticipación del anegado en las llanuras.

Dirigió al Secretario de Gestión de Desastres y Rehabilitación Vinod Kumar Suman para monitorear cada situación del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado.

