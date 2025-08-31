Uttarakhand: 19 trabajadores de NHPC atrapados como ambos túneles de Dhauliganga bloqueados







Diecinueve trabajadores de National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) estaban atrapados dentro de una casa de poder el domingo mientras un deslizamiento de tierra bloqueaba túneles normales y de emergencia del proyecto de energía Dhauliganga en el Pithoragarh de Uttarakhand, dijeron las autoridades.

La magistrada adjunta del distrito de Dharchula, Jitendra Verma, dijo que las máquinas se han desplegado para eliminar los escombros, y que el camino se despejará por la noche, después de lo cual todos los trabajadores podrán salir.

El camino que conduce a los túneles normales y de emergencia del Proyecto de energía de Dhauliganga en el área de Ealagarh cerca de Dharchula aquí en el distrito fue bloqueado debido a un deslizamiento de tierra causado por fuertes lluvias.

Dijo que a pesar de la continua caída de los escombros, el trabajo de despejar el camino está en marcha con la ayuda de JCB Máquinas de la organización de carreteras fronterizas.

Verma dijo que todos los trabajadores están a salvo y que saldrán después de que se abra el camino a la casa de poder.

También dijo que la generación de energía del proyecto de energía continúa normalmente.





Fuente