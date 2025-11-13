Uttar Pradesh: Un anciano condenado a 20 años de cárcel por violar a una niña de 7 años







Un tribunal de Pratapgarh, en la UP, ha condenado a un hombre de 60 años por violar una niña de siete años y lo condenó a 20 años de prisión rigurosa, dijo el jueves un abogado del caso.

El juez de sesiones adicionales (Ley POCSO) Parul Verma también impuso una multa de 50.000 rupias al convicto Hari Prasad Maurya el miércoles, abogado dicho

El abogado del gobierno, Devendra Tripathi, dijo que el padre de la sobreviviente declaró en su denuncia que la noche del 2 de junio de 2023, su hija de siete años estaba jugando con unos niños cuando Maurya, que estaba bajo la influencia del alcohol, la atrajo a la casa y la violó.

La policía registró un caso contra Maurya bajo las secciones por violación y Ley POCSOy presentó la hoja de cargos ante el tribunal.

«Después de escuchar los argumentos del consejo Durante el juicio, el tribunal, basándose en las pruebas, condenó al condenado a 20 años de prisión rigurosa y una multa de 50.000 rupias el miércoles», dijo el abogado.

El tribunal también ordenó que el importe de la multa se entregara a la víctima por sus gastos médicos y trauma mental compensación, añadió.

