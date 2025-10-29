Uttar Pradesh: Tres personas mueren en un choque de camiones en la autopista Pilibhit







Tres personas murieron cuando un mini camión fue aplastado entre dos camiones en una carretera aquí el martes por la noche, dijo la policía. El accidente tuvo lugar cerca del Adarsh ​​Kisan Inter College en el área de Gajraula del distrito de Pilibhit.

El superintendente de policía Abhishek Yadav dijo a PTI que el mini camión quedó completamente aplastado y las tres personas a bordo murieron en el acto. Los fallecidos han sido identificados como el conductor Guruchan Singh, Pankaj Kumar y Rajendra Kumar, todos residentes del distrito de Shahjahanpur.

La policía retiró los vehículos destrozados con una grúa y restableció el tráfico en la carretera. El oficial del círculo Deepak Chaturvedi dijo que todos los tres cuerpos han sido enviados para autopsia. Brajveer Singh, encargado de la estación de Gajraula, dijo a los periodistas que el mini camión transportaba material de tienda de Bagda a Pilibhit, cuando un camión que circulaba a alta velocidad lo golpeó por detrás.

Debido al impacto, la minicamioneta perdió el control y volcó. Mientras tanto, otro camión procedente de Puranpur chocó con el vehículo volcado. La parte delantera del minicamión quedó completamente destrozada durante la colisión, matando al conductor y a otras dos personas en el acto. El conductor de otro camión resultó gravemente herido y fue ingresado en la Facultad de Medicina del Distrito de Pilibhit para recibir tratamiento, dijo la policía.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente