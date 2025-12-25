Uttar Pradesh: Profesor asesinado a tiros en el campus de la Universidad Musulmana de Aligarh







Un maestro de escuela de 43 años fue asesinado a tiros en la Universidad Musulmana de Aligarh campus en Uttar Pradesh, lo que provocó conmoción y pánico entre los estudiantes y el personal de la prestigiosa institución.

La víctima ha sido identificada como Rao Danish, un ex alumno de la Universidad Musulmana de Aligarh, informó la agencia de noticias IANS. Había trabajado como profesor en la escuela secundaria ABK en el campus universitario durante los últimos 11 años.

Según información preliminar, Rao Danish había salido a su rutinario paseo nocturno junto con dos colegas durante las últimas horas del miércoles, informó IANS.

Cuando llegó a la zona cercana a la cantina situada detrás de la biblioteca Maulana Azad, dos atacantes enmascarados que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra él.

«Hacia las 20.50 horas, dos hombres en un scooter supuestamente los detuvieron y amenazaron al grupo a punta de pistola. Además, Danish recibió al menos tres disparos, dos de ellos en la cabeza», dijo un policía.

El superintendente superior de policía (SSP), Neeraj Jadon, confirmó que ambos agresores dispararon contra la víctima.

Rao Danish fue trasladado de urgencia a Jawaharlal Nehru. facultad de medicina donde los médicos lo declararon muerto a su llegada, informó IANS.

Tiroteo en la biblioteca central de la universidad

El tiroteo tuvo lugar cerca de la biblioteca central de la universidad, una zona que suele tener mucho movimiento por la noche.

«Alrededor de las nueve de la noche del miércoles, recibimos información de que se había producido un tiroteo cerca de la biblioteca y que un hombre había resultado herido y estaba siendo llevado para recibir tratamiento médico. Nos enteramos de que el hombre que había recibido el disparo era Danish Rao y que era profesor en la escuela ABK. Le dispararon en la cabeza. Murió en la facultad de medicina», dijo a los medios el supervisor de la AMU, Mohd Wasim Ali.

Tras el incidente, la vicecanciller Naima Khatoon, junto con altos funcionarios de la administración de la AMU, llegaron al hospital. Además, oficiales de policía de alto rango, incluidos Jadoun, SP City Mrigank Shekhar Pathak y CO Civil Lines Sarvam Kumar, llegaron al lugar e iniciaron el investigación.

Los agentes de policía dijeron que se están escaneando imágenes de CCTV del campus de AMU y las áreas circundantes para identificar a los atacantes y rastrear sus movimientos.

Sobre la base de la denuncia y las conclusiones preliminares, se registró un caso y se está llevando a cabo una investigación. La policía aseguró que se tomarán medidas rápidas y que se están examinando todos los ángulos y se están haciendo esfuerzos para resolver el caso lo antes posible.

(Con aportes de IANS)





