Uttar Pradesh Police Bust Raqueta de donaciones falsas reclamando ayuda para las víctimas de Gaza







El equipo antiterrorista de Uttar Pradesh (UP ATS) ha descubierto un gran fraude que involucra crowdfunding falso en nombre de Gaza War Relief, la agencia de noticias PTI informó.

Según la policía, el acusado estaba recolectando donaciones por valor de millones de rupias al circular apelaciones emocionales en plataformas como Instagram y WhatsApp, afirmando apoyar a las mujeres y los niños afectados por el conflicto.

Tres individuos: Mohammad Ayan, Zaid Notiyar y Abu Sufian, fueron arrestados de BhiwandiMaharashtra, en relación con el caso.

Según PTI, ADG (Ley y Orden) Amitabh Yash dijo a pesar de aumentar grandes sumas a través de las redes sociales, los fondos nunca llegaron a ninguna víctima. En cambio, el dinero fue desviado en las cuentas personales de UPI del acusado.

Después de una investigación, el ATS presentó un caso contra los tres acusados ​​en la estación de policía de ATS en Lucknow. Los tres fueron el 20 de septiembre. Después de obtener la devolución de tránsito de la corte, el acusado será llevado a Lucknow para una mayor investigación.

CBI Sentences cuatro personas durante tres años en el caso de fraude bancario de Rs 6.8 millones de rupias

El juez especial de la Oficina Central de Investigación (CBI), LucknowEl martes, condenado y sentenciado a cuatro acusados ​​en un caso de fraude bancario que involucra Rs 6.8 millones de rupias, según un comunicado.

El acusado ha sido sentenciado a tres años de prisión y también se les ha impuesto una multa de Rs 1.25 lakh. Además, una empresa privada M/S Anita Contractor and Construction Private Limited también se ha impuesto una multa de Rs 1 lakh.

El caso registrado por CBI el 9 de julio de 2008 se basó en una queja del Gerente General Asistente del Banco de India, Hazratganj, Lucknow, donde el demandante alegó que entre los años 2004 y 2006, el acusado había conspirado para engañar al banco al aprovechar las instalaciones de crédito de efectivo con otros basados ​​en las órdenes de trabajo falsas y fabricadas.

Después de la investigación, se presentó una hoja de cargos por CBI Contra Anita Jain, directora gerente de M/S Anita Contractor and Construction Private Limited, Mohd. Iseaq, Pankaj Khare, Poonam Sinha, Prem Prakash Asthana, Razesh Khanna, Shamsul Haq Siddiqui y Sudhir Kumar Jain.

Mientras que el tribunal absolvió a Anita Jain, citando el beneficio de la duda, los procedimientos contra Prakash Asthana y Poonam Sinha fueron bajados por el tribunal.

Sudhir Jain y Mohd. Isteyaq Khan expiró durante el juicio del caso.

El tribunal emitió el veredicto después de completar el juicio, responsabilizando a las personas condenadas por su participación en el esquema fraudulento.

(Con entradas PTI)





