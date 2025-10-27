Uttar Pradesh: Paciente violada por trabajador sanitario en un hospital gubernamental







En un incidente extremadamente horrible ocurrido en el distrito de Shahjahanpur de Uttar Pradesh, una paciente fue presuntamente violada por un trabajador sanitario en un hospital el lunes.

Los policías, al tiempo que resaltaron el atroz crimen, afirmaron que el hombre, que ha sido detenido, supuestamente llevó a la víctima de 35 años a un lugar alegando que allí estarían médicos y la violó, según informó la agencia de noticias PTI.

Según la policía, el cuñado de la mujer estaba recibiendo tratamiento en el hospital bajo los límites de la comisaría de policía de Kotwali cuando el acusado la manipuló y cometió el atroz crimen.

El superintendente adicional de la policía (ciudad), Devendra Kumar, dijo que «el domingo fue a una licorería cercana y bebió alcohol, tras lo cual perdió el conocimiento. Posteriormente, la policía la ingresó en el mismo hospital, según citó la agencia de noticias PTI.

Destacó además que, “el lunes, la mujer le pidió ayuda a Jaishankar, un trabajador sanitario del hospital, después de lo cual él la llevó al tercer piso del hospital, le dijo que los médicos estaban allí y supuestamente la violó en el baño”, según la agencia de noticias PTI.

Tras la denuncia de la mujer, el policía detuvieron al acusado, Jaishankar (25), y lo están interrogando, dijo.

El oficial de policía dijo además que se ha registrado un caso contra el acusado y que la mujer ha sido enviada a un examen médico.

Hombre arrestado por presuntamente violar a un médico después de hacerse pasar por un oficial del ejército en Delhi

Además, en un incidente diferente, un hombre de 27 años fue arrestado por supuestamente hacerse pasar por un teniente del ejército para engañar y violar a una doctora que trabajaba en un importante hospital gubernamental en Delhi.

Los agentes de policía afirmaron que el acusado ha sido identificado como Aarav Malik, un residente de Chhattarpur en el sur de Delhi que trabaja como agente de reparto en una plataforma de comercio electrónico.

Durante el interrogatorio, se reveló que el acusado había comprado el uniforme militar en línea en una tienda en el área del acantonamiento de Delhi, añadió un alto oficial de policía mientras destacaba el incidente.

Afirmó además que el acusado, que se llama Malik, no tenía ninguna conexión con el ejército indio y utilizó una identidad falsa para engañar al denunciante.

Según el FIR presentado en el Sarojini Nagar Enclave, la mujer de 27 años es médica y trabaja en un hospital gubernamental y conoció al acusado a través de las redes sociales a principios de este año.

(Con aportes de PTI)





