





Un hombre de 25 años murió después de que una hebra perdida de manjha chino prohibido le cortara la garganta mientras conducía su motocicleta por la autopista de Sitapur en Uttar Pradesh. policía dijo el jueves, informó el PTI.

La víctima, Ravi Kumar Sharma, viajaba con su esposa como pasajero a la casa de sus suegros en Mohammadi para Bhai Dooj cuando ocurrió el incidente.

El superintendente de policía Rajesh Dwivedi dijo a PTI que Sharma fue llevado inmediatamente a la Facultad de Medicina del Gobierno, donde los médicos lo declararon muerto.

Sharma, residente de la aldea de Nagla Jaju, bajo los límites de la comisaría de policía de Katra, se convirtió en la última víctima del peligroso hilo recubierto de vidrio a pesar de la prohibición de su venta y uso.

Según la policía, este no es el primer incidente de este tipo en el distrito. A principios de enero, un agente de policía perdió la vida después de que un manjha chino le cortara profundamente el cuello cerca de Azizganj. Después de esa tragedia, la policía lanzó una ofensiva contra la venta de cuerdas de cometas prohibidas, según el PTI.

En julio, las autoridades confiscaron más de 300 paquetes de manjha china y arrestaron a varios comerciantes. Al parecer, esta medida provocó divisiones dentro de la asociación de comerciantes.

Mientras tanto, en otro incidente en Maharashtra, hasta siete personas resultaron heridas el jueves por la mañana en una colisión entre un autobús BEST y un tempo en el puente Airoli, dijeron funcionarios del Corporación Municipal de Brihan Mumbai (BMC) dijo.

Según BMC, el incidente se informó por primera vez a las 10:05 a. m., y se recibieron actualizaciones a las 12:30 p. m. del Subdirector Médico (AMO) del Hospital Veer Savarkar, Mulund.

Los siete heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento. Dos fueron ingresados ​​en la Sala de Cirugía Masculina y se informa que se encuentran en condición estable, mientras que otros cinco fueron tratados de forma ambulatoria.

Los funcionarios de BEST aclararon más tarde que el accidente ocurrió alrededor de las 6:45 am cerca de Bhandup Pumping Signal en Vasantrao Naik Marg. El autobús, que operaba en la ruta número 492/31 desde Bhoomi Acres en Thane hasta Majas Depot, fue golpeado por un tempo que se aproximaba (MH-03-CV-8123) que viajaba desde Bhandup hacia Vashi.

Dos pasajeros del autobús y cinco ocupantes del tempo resultaron heridos. Un pasajero del autobús y otro del tempo fueron ingresados ​​en el hospital Veer Savarkar, mientras que los cinco restantes recibieron primeros auxilios y fueron dados de alta posteriormente, el MEJORES funcionarios dicho.

(Con aportes de PTI)





