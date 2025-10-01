Uttar Pradesh: La policía niega que el MP del Congreso y SP MLA viajen a Bareilly







En medio de las tensiones en curso desde los últimos días en Uttar Pradesh’s Desnudo Distrito, el diputado del Congreso Imran Masood y el Partido Samajwadi MLA Shahnavaz Khan fueron detenidos por la policía de visitar la ciudad que golpeó la lucha el miércoles.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los dos líderes del Congreso y el Partido Samajwadi estaban programados para viajar a Bareilly en un tren temprano en la mañana para reunirse con algunos oficiales de policía. Sin embargo, ambos líderes de la oposición se limitaron a sus residencias el martes por la noche.

Después de que los oficiales de policía los confinaron a su lugar en lugar de viajar a Bareilly, un equipo de la policía de UP ha estado guardando fuera de sus hogares desde entonces.

En respuesta a la secuencia de escenarios, los oficiales de policía no han emitido ninguna declaración. Además, ninguno de los funcionarios ha explicado la acción o el confinamiento de Imran Masood y Shahnavaz Khan mientras viajan a Bareilly.

Dirigiéndose a los medios de comunicación en su residencia, Masood dijo: «Seguimos la ideología gandhiana. Debíamos partir a las 6.50 am para que Bareilly se encontrara con el EXCAVAR y ADG y regresar a las 1.30 pm. Pero el gobierno está utilizando tales tácticas para ocultar sus fallas «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, cuando se le preguntó si su visita podría haber empeorado la situación en Bareilly, Masood respondió: «Es el gobierno y la policía quienes han hecho anormal.

Anteriormente, el 26 de septiembre, estallaron enfrentamientos violentos, lo que causó un enorme caos en la ciudad. Una multitud de más de 2.000 personas se reunieron fuera de una mezquita en el área de Kotwali después de las oraciones del viernes, seguido de pelea de piedra.

Los disturbios se activaron por la cancelación de una protesta propuesta sobre la fila de carteles ‘I Love Muhammad` llamada por Khan.

Por otro lado,Congreso El diputado Masood también se refirió a incidentes en Fatehpur y Muzaffarnagar, alegando que los ataques contra sitios religiosos y saqueos no se han controlado, mientras que los manifestantes pacíficos estaban siendo tratados con una mano pesada.

Masood, aunque advirtiendo sobre la situación en curso en todo el estado, destacó que «si tal atmósfera prevalece en el país, entonces la gente debe permanecer cautelosa», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





