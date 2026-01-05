Uttar Pradesh: hombre de 42 años arrestado por violar a una vecina adolescente en Kaushambi







Un hombre de 42 años fue detenido el lunes por presuntamente violar a una menor en un pueblo de Uttar Pradeshdijo la policía el lunes.

Según informó la agencia de noticias PTI, el acusado, padre de cinco hijos, fue fichado tras una denuncia del padre de la niña, dijeron los funcionarios.

Oficial del círculo (Kaushambi) JP Pandey, mientras informaba sobre el incidente, dijo que el denunciante se acercó a la policía el lunes.

El oficial del círculo afirmó además: Según la denuncia, el incidente ocurrió el sábado por la noche cuando su hija de 15 años fue a una bomba manual para lavar los utensilios. El acusado, que es un vecinosupuestamente la arrastró hasta su establo y la violó. Los familiares acudieron al lugar luego de escuchar los gritos de la niña, lo que provocó que el acusado huyera, según PTI.

Resaltó además que se ha registrado un caso bajo la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO).

Al informar más sobre la investigación, el oficial del círculo dijo que la declaración de la niña fue grabada y enviada a un examen médico, según informó PTI.

Niña menor de edad violada en grupo por tres hombres en Mumbai

En un escenario diferente, una joven de 17 años fue presuntamente violada en grupo por tres hombres en el Malwani área de Bombay. Según los funcionarios, dos de los tres acusados ​​han sido detenidos por la policía.

Los funcionarios también agregaron que se inició una búsqueda para atrapar al tercer sospechoso en el caso. Según información preliminar, el incidente ocurrió hace aproximadamente una semana, pero hace solo dos días se registró un FIR.

Fuentes policiales dijeron que la víctima de 17 años y el acusado son vecinos de la misma zona. El acusado trabajaba en una unidad de fabricación y residía en el taller.

La policía dijo que la víctima era amiga de uno de los acusados ​​y se reuniría con él en secreto en varias ocasiones. El día del incidente, cuando la víctima fue a encontrarse con el acusado, otros dos hombres también se encontraban presentes en el lugar. Los tres supuestamente se turnaron para agredirla sexualmente.

Inicialmente, la víctima no reveló el incidente a nadie. Sin embargo, el asunto salió a la luz luego de que el hermano de la víctima se enteró a través de una persona e interrogó a la víctima, tras lo cual ella reveló la verdad, dijeron las fuentes.

Dijeron que luego llevaron a la víctima a la comisaría, donde hace dos días se presentó una denuncia en virtud de las secciones pertinentes de la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POSCO) y violaciones en grupo.

Atendiendo a la denuncia, la policía detuvo a dos de los acusados, mientras que el el tercer acusado se da a la fuga y está siendo buscado, dijo un oficial de Malwani estación de policía.

Se informa que las edades tanto de los acusados ​​arrestados como de los fugitivos son de entre 21 y 23 años, dijo un funcionario.

(Con aportes de PTI)





