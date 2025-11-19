Uttar Pradesh: el número de víctimas por el derrumbe de una cantera de piedra en Sonbhadra asciende a 7







El número de muertos por el derrumbe de una cantera de piedra en de Uttar Pradesh El distrito de Sonbhadra ha aumentado a siete y se ha recuperado otro cuerpo de entre los escombros, dijeron las autoridades el martes. Las operaciones de rescate ya han terminado, dijeron.

Según la administración del distrito, el séptimo cadáver ha sido identificado como el de Gulab Kharwar, de 32 años, residente de Obra. El cuerpo de Kharwar fue recuperado el lunes por la noche. A las pocas horas, funcionarios de la NDRF y la SDRF, junto con sus equipos, llegaron al lugar y comenzaron las operaciones de rescate. Quitar una piedra grande consumía mucho tiempo y planteaba dificultades.

«Se han recuperado siete cuerpos de entre los escombros. Todos los cuerpos han sido entregados a sus familias después de realizar un examen post-mortem», dijo el magistrado de distrito BN Singh. Ministro de arriba Ravindra Jaiswal, que se reunió con las familias de las víctimas el lunes, dijo que la familia de cada trabajador fallecido recibirá alrededor de 20 rupias lakh del gobierno y que todos los trabajadores afectados recibirán apoyo total en el marco de planes administrados por el Departamento de Trabajo.

