Uttar Pradesh: el hombre de 65 años consume veneno en `Janata Darbar` de UP CM







Un hombre de 65 años de Ghaziabad fue hospitalizado después de que supuestamente consumió veneno en `Janata Darbar` celebrada en la residencia del primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, en la capital estatal el jueves.

Según un comunicado de prensa emitido por la policía de Lucknow, el incidente ocurrió alrededor de las 8:50 am cuando el individuo, identificado como Satveer Gurjar, llegó a ‘Janata Darbar` y les dijo a los asistentes que supuestamente había consumido veneno.

Los funcionarios y el personal de seguridad presente en el lugar lo llevaron a un hospital civil en una ambulancia.

Según los médicos, su condición ahora es estable. Policía El personal está presente en el hospital y está tomando más medidas necesarias, se lee en el comunicado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente