Uttar Pradesh: el ataque de lobo terroriza a Bahraich; dos muertos, nueve heridos







Una ola de presunto lobo ataques ha causado pánico en una docena de aldeas en Kaisarganj y Mahsi Tehsils del distrito de Bahraich. En los últimos 20 días, once ataques han dejado a dos jóvenes muertas y nueve personas heridas, dijeron las autoridades el jueves.

Las autoridades han desplegado más de 100 personal, incluidos la policía, los funcionarios forestales y los expertos de otros estados, para rastrear y capturar a los animales.

«Se ha establecido una sala de control, y los equipos están utilizando drones térmicos, cámaras de visión nocturna y trampas de cámara», dijo el Dr. Simran M, conservador de Forest, División Devipatan.

Mientras tanto, los aldeanos han recurrido a patrullar con palos.

El 9 de septiembre, una niña de cuatro años llamada Jyoti supuestamente fue llevada por un lobo y encontrada muerta a la mañana siguiente. El 11 de septiembre, una niña de tres meses, Sandhya, fue arrebatada de la vuelta de su madre y luego encontrada con fatal lesiones.

El Departamento Forestal ha confirmado el seguimiento de dos lobos a través de Drone, pero tampoco ha capturado.

Los incidentes de este año hacen eco de una serie similar de ataques del año pasado, cuando un paquete de lobos mató a nueve personas e hirió a docenas más en la misma región.

El gobierno había declarado que el área es un «área propensa a desastres de la vida silvestre» e inició la «Operación Wolf» para capturar a los animales.

