Uttar Pradesh: Distribuidor farmacéutico asesinado a tiros en el distrito de Chandauli







En un incidente extremadamente impactante en Chandauli, Uttar Pradesh, un comerciante farmacéutico de 45 años en Mughalsarai comisaría de policía fue atacado a tiros por desconocidos. El incidente ocurrió a última hora de la noche del martes y lo dejó gravemente herido.

Después de recibir un disparo, la víctima sucumbió a sus heridas el miércoles por la mañana mientras recibía tratamiento en el Centro de Trauma BHU en Varanasi.

Según informó la agencia de noticias PTI, el hombre de 45 años fue identificado como Rohitas Pal, alias Romi (45). Según se informa, la víctima tenía una farmacia en GT Road.

Según PTI, dos asaltantes le dispararon alrededor de las 11 de la noche mientras cerraba su tienda, dijo el inspector Chandresh Sharma de la comisaría de policía de Mughalsarai.

Sin embargo, poco después de ocurrido el incidente, la víctima fue trasladada inmediatamente al hospital, donde falleció esta mañana durante el tratamiento.

El inspector Chandresh Sharma de la comisaría de Mughalsarai, al comentar sobre el incidente, dijo: «Los delincuentes estuvieron involucrados en el tiroteo y los equipos los están buscando», informó PTI.

El inspector Sharma dijo además que el investigación policial Hasta ahora se ha revelado que Pal estuvo involucrado en una disputa sobre la división de tierras por valor de millones de rupias.

Trabajador golpeado y estrangulado dentro de una acería; compañero de trabajo fugado

En un caso diferente, un trabajador de 39 años fue presuntamente asesinado a golpes y estrangulado por su compañero de trabajo dentro de la oficina de una empresa siderúrgica en Girgaum, Mumbai. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes.

La Policía de Carreteras de VP ha iniciado una búsqueda del acusado, que huyó del lugar poco después del crimen.

La víctima ha sido identificada como Ramesh Hajaji Chaudhary, originario de la aldea de Bhatram en el distrito de Banaskantha de Gujarat. El presunto agresor, Suraj Sanjay Mandal, de 22 años, trabajaba con él en Sentek Coated Steels Pvt Ltd, ubicado en el primer piso del edificio número 13 en la calle 7. Khetwadi Carril.

Según la policía de Mumbai, el dúo vivía y trabajaba dentro de las instalaciones de la oficina. Según los informes, entre la 1.00 y la 1.30 de la madrugada del lunes se produjo un altercado entre ellos. El motivo de la disputa aún no se ha determinado. Durante la discusión, Mandal supuestamente tomó un taburete de madera y golpeó a Chaudhary repetidamente antes de usar un extintor para agredirlo aún más. Los oficiales dijeron que Chaudhary también fue estrangulado, lo que provocó su muerte.

(Con aportes de PTI)





