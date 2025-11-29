Uttar Pradesh: cuatro policías fichados por agresión y extorsión







En un escenario sorprendente en el distrito Ballia de Uttar Pradesh, cuatro policía El personal ha sido acusado de agresión y extorsión tras una orden judicial del sábado.

Según informó la agencia de noticias PTI, la FIR se presentó el viernes en la comisaría de policía de Dokati a raíz de una denuncia presentada por Mantu Yadav (24), un residente de la aldea de Dalan Chhapra que se está preparando para unos exámenes competitivos en Prayagraj.

Los acusados ​​incluyen al ex oficial de estación Madan Patel y tres agentes, a saber, Rinku Gupta, Jyotish y Ashish Maurya.

Los tres acusados ​​han sido acusados ​​de agresión, abuso verbal e intimidación criminal. Según lo registrado ABETOMantu Yadav había llegado a su aldea para el festival Holi en febrero de 2024. Mientras regresaba a casa en motocicleta con su tío, Jitendra Kumar Yadav, después de asistir a una fiesta, fueron detenidos en Nawanagar Dhala durante un recorrido nocturno de control.

El denunciante alegó que cuando cuestionó el motivo de su traslado a la comisaría, el personal presuntamente lo agredió físicamente, abusó verbalmente y lo amenazó de muerte, informó PTI.

La víctima alegó además que los policías también le sacaron 1.000 rupias de su bolsillo y le exigieron 40.000 rupias como garantía. soborno por su liberación.

Aunque supuestamente un amigo pagó el soborno, Mantu Yadav fue acusado «falsamente» en virtud del artículo 151 (alteración de la paz) del Código Penal indio (IPC). También se informó que a pesar de pagar el soborno, la víctima fue arrestada posteriormente el 1 de abril de 2024, junto con otras dos personas acusadas de transportar cannabis en su motocicleta.

Posteriormente presentó una petición contra el personal policial ante el tribunal del Magistrado Judicial Principal (CJM) el 23 de agosto de 2024.

Al escuchar su petición, el tribunal del CJM Shailesh Kumar Pandey, el 12 de noviembre, ordenó al oficial de la estación de Dokati que registrara un caso contra el acusado e iniciara una investigación.

El sábado, el oficial del Círculo de Bairia (CO), Mohammad Fahim Qureshi, confirmó que se había registrado un caso según la directiva del CJM y que la policía está investigando el asunto, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente