Uttar Pradesh: Bajrang Dal Worker mató a tiros por el puesto de redes sociales en Moradabad







Un trabajador de Bajrang Dal de 16 años supuestamente fue asesinado a tiros por un puesto en las redes sociales en Uttar Pradesh Moradabad, dijo la policía el martes.

El incidente ocurrió el lunes por la noche en la aldea de Dehri bajo el área de la estación de policía de Katghar. Un equipo forense ha alcanzado el lugar e inició una investigación, dijo la policía.

El oficial de Circle (Katghar) Varun Kumar dijo que los miembros de la familia del sospechoso de fugación están siendo cuestionados, y se está buscando una búsqueda para atrapar a los involucrados.

De acuerdo a la policíaShobhit, residente de Suraj Nagar Peetal Basti, fue presuntamente asesinado después de una disputa sobre un puesto de Instagram.

Después del incidente, los miembros de Bajrang Dal se reunieron fuera de la estación de policía de Katghar, exigiendo arrestos inmediatos. La situación se volvió tensa cuando los trabajadores organizaron una protesta y estallaron argumentos con los oficiales de policía, incluido el Superintendente de Policía (Ciudad).

«La situación está bajo control», dijo el oficial del círculo.

El examen post mortem se ha realizado y se ha desplegado personal de la policía para garantizar una conducta sin problemas de los últimos ritos, dijeron las autoridades.

