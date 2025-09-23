Uttar Pradesh: Azam Khan liberado de la cárcel después de casi 2 años







Senior líder del partido Samajwadi y ex ministro del gabinete de Uttar Pradesh Azam Khan fue liberado el martes bajo fianza desde la cárcel de Sitapur después de casi dos años de encarcelamiento.

Vestido con su característica Kurta-Pyjama blanca combinada con un chaleco negro, Khan pasó por las instalaciones de la cárcel en un vehículo privado, sin interactuar con una gran cantidad de reporteros que intentaron obtener su comentario.

El hijo mayor de Khan, Adeeb, acompañado por cientos de trabajadores del partido, se reunió fuera de la cárcel del distrito de Sitapur desde la mañana para recibirlo. Varios líderes de SP, incluido el Secretario Nacional y ex MLA Anup Gupta, Mor Moradabad Ruchi Vira y el presidente del distrito Chatrapati Yadav, también estuvieron presentes fuera de la cárcel para dar la bienvenida a Khan.

En declaraciones a los periodistas antes, Adeeb dijo: «Azam Khan es el héroe del día. Estoy aquí con todos sus partidarios para darle la bienvenida. No tengo nada más que decir. Lo que sea que se haga decir, mi padre dirá después de salir de la cárcel».

El líder del SP, Ruchi Vira, dijo que la fiesta celebraría este día como «el día de la victoria de la justicia».

«Teníamos fe en el poder judicial y continuará tenlo. Ningún otro político ha sido acosado tanto como él (Azam Khan) «, dijo a los videos de PTI, antes del lanzamiento de Khan.

Mientras tanto, la administración del distrito impuso órdenes prohibitivas bajo la Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) en Sitapur para «prevenir cualquier incidente adversario», dijeron las autoridades, incluso cuando una gran cantidad de seguidores lograron llegar cerca de la jarra con sus vehículos, causando la conciencia del tráfico.

La policía de tráfico de Sitapur emitió Challans a varios vehículos que se habían reunido en violación de restricciones.

«Había caos y apresurado a pesar de que la Sección 163 estaba en vigor. No se permitió a los vehículos acercarse a la cárcel, pero de alguna manera lograron llegar allí. Se tuvieron que tomar medidas para evitar más complicaciones». Oficial del círculo de la ciudad Vinayak Bhosle dijo más temprano en el día.

