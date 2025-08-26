Utopai se lanza con ‘Cortés’ y Proyecto de ciencia ficción de Nick Kazan ‘Space’

Utopai Studios ha debutado como un estudio de cine y televisión de Hollywood, renombrado de Cybever, conocido por su creación y videos de 3D World. La compañía se ha asociado con el atuendo de ventas K5 Intl. y potencia de previsualización Opsis.

Utopai está dirigido por la co-CEOS Cecilia Shen, CEO y cofundadora de Cybever, y el empresario de medios Marco Weber, quien se convierte en socio de Utopai y pasa de ser presidente interino de Cybever al papel co-CEO. El equipo central de Utopai incluye a Jie Yang, cofundador y director de tecnología de Cybever, que continuará sirviendo como CTO de Utopai; diseñador de producción Kirk Petruccelli como director creativo; y el cineasta Martin Weisz como director de flujo de trabajo.

Utopai se originará y producirá su propia lista de proyectos de alto perfil.

El primero es «Cortés», escrito por Nick Kazan, quien fue nominado al Oscar para «Reversal of Fortune» y también escribió «Fallen» y coescribió «a corta distancia». Ambientada en 1519, «Cortés» sigue a Hernán Cortés mientras desafía probabilidades imposibles de conquistar una nación.

«Cortés» se lanzará en dos películas a 100 minutos cada una, producidas por Weber («The Thirteenty Floor», «Igby Goes Down») junto a Kazan, y dirigida por Kirk Petruccelli, un diseñador de producción en «Blade», «The Patriot» y «Midway».

«He estado tratando de contar esta historia durante más de 30 años. Siempre fue imposible: demasiado grande, demasiado caro, solo siempre ‘también'», dijo Kazan. “Finalmente, he encontrado un hogar y socios creativos con el talento y la visión y una tecnología que permitirá a los espectadores presenciar de alguna forma eventos que tuvieron lugar hace más de 500 años.

“Los hechos de esa época (la llegada de los españoles, las batallas, la eventual caída de la asombrosa ciudad de Tenochtitlan) son ricas y complicadas, y muchos son disputados. Nuestro objetivo es contar una historia, no la historia, porque hay muchos lados.

La segunda producción es el proyecto de la serie de ciencia ficción «Space», un espectáculo de ocho episodios establecido en el futuro y descrito como «‘Top Gun’ se encuentra con la guerra de los mundos». Todos los episodios fueron escritos por Vanessa Coifman («Fireflies in the Garden», «INTHINGABLE») y Weisz («Las colinas tienen ojos»), con Weisz Diring.

La serie sigue a un grupo de jóvenes pilotos encargados de defender la Tierra de una amenaza alienígena. Weber y Coifman sirven como productores ejecutivos.

«Con Project ‘Space’, trataremos de empujar el sobre en el género de ciencia ficción creativamente, utilizando nuestra tecnología de construcción mundial que nos permitirá construir un universo impresionante y llenarlo con una historia y personajes extraordinarios», dijo Weisz.

«Si bien en el proceso de cine tradicional, esto habría requerido una inversión significativamente mayor, tenemos la suerte de no tener esa presión. Nuestro equipo innovador simplemente disfruta de las oportunidades de aumento diario, así como la libertad, para ir a lugares a los que otros no podrían ir antes, liberando todo el proceso de producción a medida que avanzamos».

Utopai ha formado una empresa conjunta exclusiva con K5 Intl., La compañía de ventas detrás de películas como «Horizon: An American Saga» de Kevin Costner y «Anon» de Netflix, dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Amanda Seyfried y Clive Owen.

Según este Acuerdo, todas las producciones de Utopai estarán representadas exclusivamente por K5 INTL. Bajo la marca UtoPai X K5, con la serie que se estrenará en MIPCOM en octubre y largometrajes que debutan en el mercado cinematográfico estadounidense en noviembre.

«Estamos encantados de asociarnos con Cecilia y Marco en este momento crucial y emocionante, cuando el mundo está experimentando la revolución técnica más significativa que la humanidad haya encontrado», dijo Daniel Baur, CEO de K5 INTL. «Nos encanta su pasión por los cineastas y su profunda comprensión de cómo usar la tecnología avanzada».

Utopai también ha entrado en un acuerdo estratégico con la potencia de previsualización Opsis, que ha trabajado en «Game of Thrones», «Captain America» ​​y «Wicked».

«Hemos seguido la IA de video a video desde el principio, y los primeros resultados de Utopai fueron extraordinarios, mucho más allá de cualquier cosa», dijo Henrik Fett, CEO de OPSIS. «Nuestra visión alineada hizo de esta una asociación ideal. Se trata de entregar las llaves a la IA, pero usarla como la herramienta que ahorra tiempo es la que debe ser. Al combinar nuestra tubería de visualización probada con herramientas generativas, estamos ampliando las posibilidades creativas mientras mantenemos el control con los cineastas».