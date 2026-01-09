Utilice un sedán BMW usado para uso diario en Yakarta: este es el costo mensual

Yakarta, VIVA – móvil sedán BMW Los usados ​​siguen siendo el objetivo de los consumidores que desean una apariencia premium a un precio más asequible. En el mercado de vehículos usados, modelos como los BMW Serie 3 y Serie 5 se encuentran a menudo a precios que han bajado significativamente debido a las nuevas condiciones.

Sin embargo, comprar un sedán BMW usado no se trata sólo de un precio de compra atractivo. Aún es necesario tener en cuenta los costes mensuales de propiedad para que no se conviertan en una carga en el futuro.

Para el uso diario en Yakarta, los costos del combustible son el componente principal. De la búsqueda VIVA Automotriz, Viernes 9 de enero de 2026, las berlinas BMW con motor de gasolina suelen tener un consumo medio de entre 9 y 12 km por litro en condiciones de tráfico intenso.

Suponiendo una distancia de 40 km por día o alrededor de 1.200 km por mes, las necesidades de gasolina oscilan entre 100 y 130 litros. Si se utiliza Pertamax a un precio de alrededor de 13.400 IDR por litro, los costes mensuales de combustible estarán en el rango de 1,3 millones de IDR a 1,7 millones de IDR.

Los costos de mantenimiento son una preocupación importante para los propietarios de BMW usados. Para el mantenimiento de rutina, el gasto mensual promedio oscila entre 400.000 y 700.000 IDR, dependiendo del estado del vehículo.

Componentes como el aceite del motor, los filtros, las ruedas y los sistemas de refrigeración necesitan más atención en automóviles con una vida útil de más de cinco años. Si se reemplaza un componente importante, los costos pueden aumentar significativamente en un mes determinado.

También hay que tener en cuenta el impuesto sobre los vehículos de motor cuota mensual. El impuesto anual sobre los sedanes BMW usados ​​en Yakarta oscila generalmente entre 4 y 8 millones de IDR, dependiendo del año y la capacidad del motor.

Si se promedia, el impuesto equivale a entre 330.000 y 670.000 IDR mensuales. Esta cifra es un diferenciador en comparación con los sedanes japoneses de la misma clase.

Las tarifas de estacionamiento y los peajes siguen siendo gastos rutinarios. Para las actividades diarias, las tarifas mensuales de estacionamiento oscilan entre 300.000 y 400.000 IDR, mientras que los peajes oscilan entre 200.000 y 400.000 IDR.

En cuanto al seguro, muchos propietarios de BMW usados ​​eligen un seguro a todo riesgo o una combinación de TLO. Los costes del seguro oscilan generalmente entre 600.000 y 1 millón de IDR al mes, dependiendo del valor del vehículo y de su antigüedad.