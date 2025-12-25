Utilice Innova Reborn diariamente en Yakarta, este es el costo mensual

Jacarta – Antílope Toyota Innova Renace Sigue siendo la principal opción para muchas familias y profesionales en Yakarta para la movilidad diaria. Además de la comodidad y la capacidad de carga, los costos mensuales de propiedad de este automóvil suelen ser una consideración antes de decidirse a comprarlo.

Para el uso diario en Yakarta, el mayor gasto suele provenir del consumo de combustible. El diésel Innova Reborn de 2,4 litros tiene un consumo medio de entre 11 y 13 km por litro en condiciones de tráfico intenso.

Con un kilometraje diario de unos 40 km o el equivalente a 1.200 km al mes, las necesidades de combustible oscilan entre 90 y 110 litros. Si se utiliza diésel no subsidiado con un precio medio de 15.000 IDR por litro, los costes mensuales de combustible oscilan entre 1,35 millones de IDR y 1,65 millones de IDR.

También es necesario tener en cuenta los costos de mantenimiento de rutina para mantener el rendimiento y la durabilidad del motor. En promedio, el mantenimiento regular cada 10.000 km oscila entre 300.000 y 400.000 IDR al mes.

Servicio de automóviles Toyota en Auto2000

Este mantenimiento incluye cambiar el aceite del motor, el filtro de aceite y revisar el sistema de frenos y el tren de aterrizaje. La densa naturaleza del tráfico de Yakarta hace que los componentes de frenos y suspensión trabajen más.

El seguro es un elemento de coste importante teniendo en cuenta que el precio del Innova Reborn sigue siendo relativamente alto. El seguro a todo riesgo en el área de Yakarta generalmente oscila entre 700.000 y 1 millón de IDR al mes, dependiendo de la antigüedad del vehículo y la zona de riesgo.

Para los propietarios que eligen el seguro TLO, los costos mensuales se pueden reducir a alrededor de 200 mil a 300 mil IDR. Sin embargo, la protección sólo se aplica en caso de daño grave o pérdida total.

El impuesto a los vehículos de motor también es un componente de costo fijo que no se puede evitar. El impuesto anual sobre Innova Reborn en Yakarta está en el rango de 5 millones de IDR a 7 millones de IDR, o el equivalente de 415 mil a 585 mil IDR por mes.

Las tarifas diarias de estacionamiento en Yakarta a menudo parecen pequeñas pero acumulativas. Suponiendo una tarifa de estacionamiento de 10.000 a 20.000 IDR por día, los gastos mensuales podrían alcanzar entre 300.000 y 400.000 IDR.

Otros gastos, como los peajes, también son bastante importantes para el uso habitual. Si se utiliza para viajes por la ciudad y ocasionalmente para cruzar carreteras de peaje, el coste oscila entre 300.000 y 500.000 IDR al mes.