Utensilios de cocina de hierro fundido Dolly Parton Lodge: compre en línea

A principios de este mes, en medio de preocupaciones de salud, Dolly Partón publicó un vídeo asegurando a sus fans que ella “no irá a ninguna parte”.

«¿Te parezco enfermo? ¡Estoy trabajando duro aquí!» gritó con su acento country característico de una sesión comercial donde está promocionando el Grand Ole Opry.

Caso en cuestión: un nuevo lanzamiento de su colección homónima más vendida con Lodge Cast Iron. La marca de utensilios de cocina acaba de presentar la última incorporación a la línea: su primera línea de utensilios de cocina esmaltados, que fusiona los 125 años de artesanía de Lodge con la estética vibrante y elegante de Parton.

NUEVO LANZAMIENTO Horno holandés Dolly Parton de hierro fundido esmaltado

NUEVO LANZAMIENTO Salvamanteles Dolly Parton de hierro fundido esmaltado

Sartén Dolly Parton de 10,25 pulgadas, Deck The Halls

La pieza central de la caída es un Horno holandés esmaltado con purpurinadisponible en tres tonos personalizados inspirados en Dolly, diseñados para agregar un toque de estilo Tennessee a cada estufa. Cada pieza combina la construcción impulsada por el rendimiento de Lodge, conocida por su superior retención de calor, durabilidad y resistencia a la oxidación.

El Línea de horno holandés Incluye tres tamaños: un modelo de 3 cuartos, uno de 5 cuartos con un precio de $119,95 y uno de 7 cuartos con un precio de $169,95. Cada uno cuenta con una perilla dorada o de acero inoxidable, manijas circulares para una fácil maniobrabilidad y compatibilidad con todas las estufas (incluidas las de inducción) y hornos de hasta 500 °F. Como todos los utensilios de cocina esmaltados de Lodge, las piezas no son tóxicas y están fabricadas sin PFAS, lo que garantiza que una “buena cocina” no se realice a expensas de una buena salud.

También se une a la colección un divertido Salvamanteles de notas musicales ($39.95), hecho de hierro fundido esmaltado para proteger las encimeras del calor y al mismo tiempo servir como decoración de la cocina. Equipado con pies de goma y un colgador de pared, el colorido esmalte del salvamanteles resiste el desconchado y el agrietamiento.

Esta colección de esmaltes sigue. su colaboración Lodge 2023, que presentaba sartenes en forma de corazón y sartenes de hierro fundido en relieve.

Compre la colección completa de Dolly Parton x Lodge Cast Iron aquí.