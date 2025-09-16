Uta firma Connor Tomlinson de ‘Love on the Spectrum’

La Agencia de Talento Unido ha firmado Connor TomlinsonUna estrella de Breakout de Netflix «Amor en el espectro Estados Unidos «, para representación en todas las áreas.

Tomlinson, quien se convirtió en un favorito de los fanáticos en las temporadas 2 y 3 de las docuserías, estuvo presente recientemente en las artes creativas de este año, Emmys, donde el programa ganó dos categorías: Excelente programa de realidad no estructurada y casting. También se desempeñó como presentador durante la ceremonia junto con su amigo y compañero coprotagonista Tanner Smith. Las madres del dúo, Lise Smith y Nicci Smith, lanzaron un podcast en marzo titulado «Talk to Me Sis», donde discuten sus experiencias de vida, incluida la crianza de niños con autismo.

Con UTASe espera que Tomlinson expanda su presencia a series narrativas y con guiones, asociaciones de marca, endosos, trabajos de voz en off y eventos en vivo. Ha utilizado su plataforma para defender la visibilidad y la representación de la comunidad neurodivergente, una misión que continuará con su nueva representación.

En julio, se anunció que Connor fue elegido Para un papel invitado para la segunda temporada del drama médico de NBC «Brilliant Minds», está protagonizada por Zachary Quinto.

La práctica de creadores de UTA, lanzada en 2006, fue la primera de su tipo en establecer una división dedicada de audio y talento digital, así como un brazo de juegos y deportes electrónicos. La lista de la división incluye a Dave Portnoy/Barstool, Mrballen/Ballen Studios, Alex Cooper, Emma Chamberlain, Alix y Ashtin Earle, Charli d’Amelio, Madeline Argy, Jake Shane, Kai Cenat y Colin y Samir.

Tomlinson continuará siendo administrado por el lado de Shine.