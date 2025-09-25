Uta firma a Brooke y Jess, bailarines y estrellas de Tiktok

UTA está agregando a los populares creadores de Tiktok Brooke Blewitt y Jess Qualter, también conocido como Brooke y Jess, a su lista de Londres. El dúo, conocido por sus rutinas de baile originales y a menudo humorísticas, será representada por UTA en Digital, Teatro y Scripted (representado con Curtis Brown).

Brooke y Jess son las últimas incorporaciones al creciente equipo creador de UTA en Londres, una división que la agencia ha visto un aumento más del 60% en el año pasado. Se unen a una alineación que incluye a Jamie Laing y Sophie Habboo, Jack Edwards, Madeline Argy, Leah Halton, Grace Campbell, Tolami Benson, Redhandy y Lewis Goodall.

Brooke y Jess son artistas de entrenamiento clásico, que se graduaron de Laine Theatre Arts. Han cultivado su Tiktok siguiendo a 5.5 millones, además de 1.1 millones en Instagram y 570,000 en YouTube, llegando a una audiencia global combinada de 7 millones. El dúo también tiene una asociación con Fortnite, donde cinco de sus rutinas de baile originales han sido licenciadas para la plataforma.

Otros aspectos destacados de la carrera incluyen a Jess haciendo su debut en el West End en «Burlesque the Musical», así como bailar junto a Meghan Trainor en su Show de Madison Square Garden el año pasado y apareciendo en su video musical «To the Moon». Juntos, Brooke y Jess también han colaborado con celebridades como Dwayne Johnson, Ashley Tisdale, Gwen Stefani, Katy Perry, Shania Twain y los Jonas Brothers.

Brooke y Jess buscan desarrollar proyectos en la música, el teatro y el entretenimiento con guiones mientras continúan expandiendo su presencia digital. Su representación en UTA implicará la colaboración en los equipos de creadores, música y talento tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, asegurando la máxima oportunidad.