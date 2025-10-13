Ustaz Yusuf Mansur se volvió viral nuevamente luego de ser convocado a un servicio de oración en línea que penetra los cielos

Jacarta – Ustaz Yusuf Mansur ha vuelto a causar revuelo entre los usuarios de las redes sociales TikTok. Esta vez el ustaz fue ampliamente destacado tras su invitación a donar para construir una mezquita. En un vídeo en directo en una plataforma, Ustaz Yusuf Mansur reveló inicialmente el programa para completar la construcción de mezquitas y dormitorios en las zonas de Wanayasa, Purwakarta y Rupit, en el sur de Sumatra.

Dijo que quería realizar una subasta a partir de un precio de 500 millones de IDR. Desde allí se invitó a los que seguían el directo de los ustaz a hacerlo caridad.

«Si Dios quiere, terminaremos las mezquitas y dormitorios en Wanayasa y Rupit. Bismillah, lo subastaré, escribe en los comentarios, sí, quiero subastarlo. Aquí estamos el próximo lunes, comenzaremos con los primeros 500 millones de IDR para completar la mezquita final. Entonces, ¿cuántas de las 500 personas que se reunieron habrá una? Con suerte, también puede ser un refinamiento de lo que aprendimos y lo que doña esta noche», dijo Ustaz Yusuf Mansur, citado en un vídeo vuelto a subir a la cuenta de TikTok @Bapak Fitra.

El padre de la influencer Wirda Mansur permite que cualquier persona pueda participar en esta actividad y les da la libertad de donar la cantidad que puedan. El ustaz dijo que esta actividad de limosna también puede ser un campo o camino para aquellos que actualmente tienen un deseo por el Creador.

«Escribe en los comentarios si quieres 100 mil IDR, 10 mil IDR, 1 millón de IDR, lo que quieras escribir. ¿Cuándo se ejecutará? Podría ser esta noche o el lunes. Por favor, adelante, espera los fondos de limosna el lunes. Si Dios quiere, cualquier cantidad de fondos de limosna será la base y la culminación de lo que todos quieren, si Dios quiere», dijo además.

También invitó a las personas que siguieron el directo a invitar a otras personas a este programa de limosna. Curiosamente, al recaudar este fondo, Ustaz Yusuf Mansur admitió que enviaría «oraciones especiales» a quienes pudieran donar grandes cantidades. La oración a la que se hace referencia en este caso tuvo la forma de la carta de Al Fatihah junto con las 500 personas que participaron en vivo con él.