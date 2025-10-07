Ustaz Maulana revela 3 figuras con grandes recompensas, pero también pecados pesados: peligro si das el paso equivocado

Jacarta – En la vida cotidiana, cada musulmán ciertamente quiere aumentar y evitar buenas obras dosa. Sin embargo, según el famoso predicador Ustaz maulanaHay tres grupos de personas que tienen enormes responsabilidades.

Al hacer el bien, premio se multiplican. Pero si comete un pecado, las consecuencias son mucho más graves.

Lanzando desde el canal de YouTube de Melaney Ricardo, Ustaz Maulana explicó que los tres grupos son padres, líderes y maestros.

«Hay tres personas cuyas recompensas son grandes, pero cuando pecan, sus pecados también son grandes. Es decir, padres, líderes y maestros», dijo Ustaz Maulana.

Hizo hincapié en que los tres tienen una posición importante en la vida social y espiritual porque son modelos a seguir para muchas personas.

«Estas tres personas son peligrosas, si hacen el bien, su bondad será grande. Pero cuando pecan, su pecado será mayor», continuó.

1. Padres: las recompensas de educar, pecar si es negligente

Según Ustaz Maulana, los padres son las primeras cifras responsables de formar el carácter de un niño. No solo los cuidan, sino que también están obligados a proporcionar buenos ejemplos para que sus hijos crezcan para ser individuos piadosos.

Sin embargo, esta gran responsabilidad también viene con las consecuencias. Si los padres descuidan educar, descuidar a sus hijos o dar un mal ejemplo, entonces darán un gran pecado ante Allah SWT.

Esto está en línea con la palabra del mensajero de Allah en el hadiz de Bukhari y la historia musulmana,

«Cada uno de ustedes es un líder y cada líder será responsable de los que lidera».

2. Líder: Confíe que determina el destino de muchas personas

El segundo grupo son los líderes, tanto en familias, organizaciones y gobierno. Ustaz Maulana enfatizó que cada decisión de un líder puede tener una gran influencia en las personas que lidera.

Los líderes justos y buenos recibirán recompensas extraordinarias porque se sienten los beneficios de muchas personas. Sin embargo, si un líder comete un cruel, engañando o plagina a su gente de la manera incorrecta, sus pecados se duplican.

En el Islam, esto se enfatiza, un líder justo recibirá la protección de Dios en el día del juicio, mientras que el líder injusto no olerá al cielo.