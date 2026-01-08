Ustaz Khalid Basalamah explica cómo tratar con un marido tacaño, estos son los límites del sustento y los derechos de una esposa según el Islam

VIVA – La cuestión de los ingresos suele ser un tema delicado en el hogar. No pocas esposas sienten que sus maridos son demasiado calculadores o incluso tacaños, a pesar de que se sabe que son religiosas y diligentes en la búsqueda de conocimiento. Respondiendo a esto, Ustaz Khalid Basalamah Proporciona una larga explicación sobre las obligaciones del marido, los derechos de la esposa y los límites financieros en el Islam para que no haya malentendidos.

Según Ustaz Khalid, un marido no debe ser tacaño con su esposa e hijos. Destacó que gastar en la familia es en realidad la caridad más importante y que tiene una gran recompensa ante Allah.

«No puedes ser tacaño con tu mujer, porque la limosna más generosa es la que se da a la familia», explicó Ustaz Khalid Basalamah citado en YouTube Frame Islam el jueves 8 de enero de 2025.

Luego recordó el hadiz del Profeta Muhammad SA sobre la prioridad del apoyo familiar sobre otras limosnas.

«Como dijo el Profeta Shallallahu Alaihi Wasallam, el dinar que gastas en el camino de Dios, el dinar para liberar esclavos, el dinar para la yihad y el dinar que das a tu familia, esposa, hijos y padres, la recompensa es mucho mayor», dijo.

Sin embargo, Ustaz Khalid también enfatizó la importancia de comprender los límites de las obligaciones de ingresos. El apoyo que debe brindar el marido es una necesidad básica que, de no satisfacerse, obstaculizará la vida familiar.

«Lo que se exige al marido es sólo manutención, que es algo que si no se le da, la rueda de la vida no puede girar», subrayó.

En su explicación, Ustaz Khalid dio un ejemplo de la actitud sabia de un marido en la gestión de las finanzas del hogar.

«Por ejemplo, su salario es de siete millones, las necesidades de su casa son de cinco millones, luego cinco millones se le dan a su esposa. Los dos millones restantes son el derecho del marido a ayudar a sus padres, ayudar con la mezquita o realizar actividades de da’wah», dijo.

Sin embargo, recordó que a las esposas no se les permite quedarse con todos los ingresos de sus maridos.

«La esposa no tiene derecho a quedarse con todo el salario de su marido», afirmó Ustaz Khalid.

Por otra parte, el Islam también protege los derechos económicos de la esposa. El marido no puede tomar los bienes personales de la mujer, ya sean herencias o ingresos anteriores o durante el matrimonio.