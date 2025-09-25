Ustaz Evie Effendi era sospechoso de hacer violencia doméstica, la policía planteó el estatus de investigación

Bandung, Viva – El supuesto caso de violencia doméstica (violencia doméstica) que arrastró al famoso clérigo de Bandung, Evie Effendi, continuó. La víctima, que era su hijo biológico, acompañado por un abogado, cumplió el llamado al examen policial el jueves 25 de septiembre de 2025.

El abogado de la víctima, Río Damas Putra, reveló que los investigadores de la policía habían elevado oficialmente el estado del caso desde la etapa de investigación a la etapa de investigación.



El abogado de Río Damas Putra cuando está acompañado por las víctimas de la violencia doméstica de Ustaz Evie en Polrestabes Bandung Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Alhamdulillah, hoy hemos llevado a cabo un examen de la policía de la víctima y la madre y la hermana de la víctima. Y lo hemos cumplido, porque esta agenda ha entrado en una investigación de su estado. Por lo tanto, ha sido una llamada», dijo Río después de acompañar un examen en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung, el jueves (9/25/2025).

El examen de la víctima duró aproximadamente una hora y media con 25 preguntas formuladas por el investigador.

«Para las víctimas, nos centramos en la víctima, si para la víctima es aproximadamente 25 preguntas cuestionadas por el investigador, la policía de la víctima», explicó Río.

Además de la víctima, la policía también examinó a dos testigos, a saber, la madre y la hermana biológica de la víctima.

«Por hoy hay dos testigos del lado de la víctima, esa es la madre biológica de la víctima, el hermano de la víctima», agregó.

En esa ocasión, la víctima también entregó evidencia en forma de ropa usada por la víctima durante el incidente.

«Y hoy el examen también fue seguido por la entrega de la evidencia. Eran los artículos o la ropa que se usan adjuntos a la víctima en el momento del incidente», explicó Río.

Agregó que los investigadores también planearon llamar a otros testigos, incluidos los vecinos sospechosos de presenciar el incidente de primera mano.

«Y tal vez los siguientes testigos que ven eventos a ambos vecinos, o que en el momento del incidente estaban en el lugar», dijo.

Mientras tanto, la policía está programada para examinar a los presuntos perpetradores, Ustad Evie Effendi, la próxima semana.

«Según nuestra información, la información es la próxima semana», dijo Río.

Como asesor legal, Río espera que este caso pueda resolverse pronto para que la víctima reciba justicia.

«Nuestra esperanza como abogado de la víctima es una ley justa lo más justa posible donde hoy hemos pasado por un proceso que ha ingresado a la investigación», concluyó. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)