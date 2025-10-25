Ustaz Derry Sulaiman revela cómo fue tratado Ammar Zoni en Nusakambangan: ¡estaba encadenado y era inhumano!

Jacarta – Una noticia impactante proviene del actor. Ammar Zoni quien ahora ha sido trasladado a la prisión de Nusakambangan. Se dijo que el traslado estaba relacionado con su presunta participación en prácticas de tráfico de drogas en las prisiones. Sin embargo, su amigo y maestro espiritual, Ustaz Derry Sulaiman, enfatizó que Ammar fue en realidad víctima de una injusticia.

Lea también: Ammar Zoni escribe una carta desde dentro de la prisión: ¡No soy un traficante de drogas!



Según Ustaz Derry, Ammar Zoni debería quedar libre en diciembre de 2025. Incluso ha cumplido una sentencia disciplinaria tras ser sorprendido fumando marihuana en el centro de detención de Salemba. Debido a esto, el traslado a Nusakambangan sorprendió y confundió a Ammar. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Se suponía que Ammar estaría libre en diciembre. Su tiempo (de detención) terminó. Ammar se sorprendió de que este caso surgiera repentinamente. Porque pensó que había terminado, porque era a partir de enero, ¿verdad? Esto sucedió en enero y Ammar fue sentenciado por este incidente a estar en una celda para ratas durante 40 días», dijo Ustaz Derry Sulaiman en el canal de YouTube Untungs Stories, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Lea también: Dificultades económicas, Ammar Zoni se entregó a la extorsión de Rp. 300 millones en relación con casos de drogas



«Se le explicó al jefe de la prisión, debido a una inspección repentina de Karutan o el jefe de la prisión con la policía, luego varias personas fueron encontradas sentadas en una habitación y se encontró que una prueba era un rollo de Cimeng o marihuana. Y no sabían de quién era. Todas esas personas finalmente fueron castigadas. Se acabó», continuó.

Aún más sorprendente, Ustaz Derry reveló que las condiciones de Ammar en Nusakambangan eran muy inhumanas. Cree que este lugar sólo debería reservarse para presos con penas graves como cadena perpetua o muerte.

Lea también: Ustaz Derry Sulaiman pide investigar a la persona que extorsionó a Ammar Zoni con 300 millones de IDR en relación con un caso de drogas



«Ese es realmente un lugar para personas que no pueden ser entrenadas, que son testarudas en prisiones regulares, prisioneros de 20 años o más, de por vida, en el corredor de la muerte, eso es en Nusakambangan», dijo.

«Si es un traficante, lo ha demostrado el tribunal, Ammar aún no ha sido juzgado. Pero allí fue calvo, encadenado, inhumano», continuó en tono preocupado.

Ustaz Derry también dijo que Ammar tenía la sensación de que lo exiliarían a Nusakambangan debido a las noticias que lo llamaban traficante de drogas. De hecho, según Derry, las autoridades nunca llamaron traficante a Ammar.

«Probablemente ya tenía la sensación de que sería exiliado a Nusakambangan debido a que los medios acusaron a Ammar de BD. Así que, en realidad, lo peor fue que los medios informaron que Ammar estaba realmente allí. De hecho, nadie de las autoridades dijo que fuera BD. Sólo les dijeron que estaba involucrado en un caso que aún no se había resuelto», explicó.