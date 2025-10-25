Ustaz Derry Sulaiman pide investigar a la persona que extorsionó a Ammar Zoni con 300 millones de IDR en relación con un caso de drogas

Yakrta, VIVA – Caso drogas quien nuevamente arrastró el nombre del actor Ammar Zoni sigue estando en el foco público. Según los informes, después de haber cumplido su condena en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, Ammar ha sido trasladado a la prisión de Nusakambangan. Se dijo que esta transferencia estaba relacionada con la presunta participación de Ammar en la práctica de distribución de drogas en prisión.

Sin embargo, su amigo y maestro espiritual, Ustaz Derry SulaimanNegó rotundamente estas acusaciones y pidió a las autoridades que investigaran las denuncias de chantaje contra Ammar por parte de un individuo. ¡Vamos, desplázate más!

En su declaración, Ustaz Derry reveló que había recibido una carta directamente de Ammar Zoni a través de una doctora llamada Kamelia. La carta contenía la aclaración y defensa propia de Ammar sobre los informes que lo llamaban narcotraficante.

«Con esta carta quiero transmitir que no soy tan acusado por los medios de comunicación. Quiero que todos sepan que no soy un corredor de apuestas, ni un corredor. Sólo soy una figura pública que está tratando de ser obediente en el período de entrenamiento para que pueda irse a casa rápidamente», escribió Ammar en su carta leída por Ustaz Derry, citando YouTube Untungs Stories, el sábado 25 de octubre de 2025.

Además, Ustaz Derry también reveló acusaciones de chantaje contra Ammar Zoni. En la carta, Ammar escribió que un individuo exigió 300 millones de IDR con la amenaza de que su caso se intensificaría si no pagaba. Sin embargo, debido a limitaciones económicas, Ammar sólo pudo rendirse.

«Aquí también se dice que 300 millones de rupias fueron extorsionados por individuos. Si no pagas 300 millones de rupias, este caso se intensificará. Si quieres pagar, te daré una semana. Si Ammar tiene dinero, puede pedirle comida a la doctora Kamelia», dijo Ustaz Derry.

Debido a esto, Ustaz Derry instó a que las personas mencionadas en la carta sean investigadas de inmediato.

«De hecho, este autor debe ser investigado. Se trata de un individuo, en la carta se vuelve a mencionar de qué comisaría», subrayó.

Ustaz Derry también destacó la decisión de trasladar a Ammar a Nusakambangan, que consideró demasiado excesiva. Dijo que Ammar debería ser liberado en diciembre después de cumplir su condena por el caso anterior.