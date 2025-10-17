Ustaz Derry Sulaiman pide ayuda a Hotman Paris para hacer justicia para Ammar Zoni

VIVA – Maestro Derry Sulaimán Recientemente admitió haber recibido una carta privada de Ammar Zoni quien actualmente está involucrado en un caso de drogas. En la carta recibida por el ustaz, Ammar afirmaba que no era un traficante de drogas, sino alguien que luchaba contra la adicción.

Sabiendo esto, Ustaz Derry intervino y pidió asistencia jurídica. Hotman París para que se pueda hacer justicia para Ammar Zoni. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En una carta que envió a Ustaz Derry, Ammar negó la acusación. Dijo que era simplemente una figura pública que se estaba desarrollando y necesitaba rehabilitación, no un castigo grave.

A través de un vídeo subido a las redes sociales, Ustaz Derry Sulaiman transmitió el contenido de la carta con la esperanza de que intervenga un abogado. Pidió específicamente ayuda a Hotman Paris para poder brindar protección legal a Ammar.

«Hice este video para cualquier abogado que esté preocupado por Ammar Zoni, especialmente mi honorable hermano Bang Hotman Paris. Por favor, brinden asistencia legal a Ammar Zoni porque Ammar Zoni me envió una carta y dijo que no es un comerciante, no un comerciante», dijo Derry en el video, citado por Instagram @derrysulaiman el viernes 17 de octubre de 2025.

Además, el ustaz enfatizó que los enfermos deberían ser rehabilitados, no castigados severamente. Espera que haya justicia para Ammar, que actualmente cumple una pena de prisión en Nusakambangan.

«Aún no hay una decisión judicial, pero Bang Ammar ha sido exiliado a Nusa Kambangan. He predicado allí y sé muy bien cómo es la situación allí. Esperemos que haya protección legal para Ammar Zoni y que se pueda hacer justicia en este país», dijo nuevamente.

El nombre de Ammar Zoni está siendo ampliamente discutido nuevamente después de que fuera trasladado a la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central, en las primeras horas del jueves 16 de octubre de 2025. El traslado se llevó a cabo con otros cinco presos que tenían un estatus de alto riesgo o alto riesgo. El proceso fue seguido de cerca por agentes conjuntos de la Dirección General Correccional de la Policía del Este de Yakarta hasta la Jefatura de la Policía Nacional.