Ustaz Derry Sulaiman pide ayuda a Hotman Paris, Deddy Corbuzier se sorprende

Jacarta – Ustaz Derry Sulaiman Recientemente admitió haber recibido una carta privada de Ammar Zoni quien actualmente está involucrado en un caso de drogas. Luego se compadeció y buscó ayuda para que Ammar Zoni pudiera obtener justicia en el caso de drogas en el que se encontraba actualmente atrapado. Por otro lado, Deddy Corbuzier Quienes también destacaron este caso se sorprendieron porque Ammar Zoni tenía los ojos vendados y esposado cuando fue trasladado a Nusakambangan.

Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del viernes 17 de octubre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

Ustaz Derry Sulaiman pide ayuda a Hotman Paris para hacer justicia para Ammar Zoni

Ustaz Derry Sulaiman admitió recientemente que recibió una carta personal de Ammar Zoni, quien actualmente está involucrado en un caso de drogas. En la carta recibida por el ustaz, Ammar afirmaba que no era un traficante de drogas, sino alguien que luchaba contra la adicción.

Sabiendo esto, Ustaz Derry intervino y pidió asistencia legal a Hotman Paris para que se pudiera hacer justicia para Ammar Zoni.

No es de extrañar que insista en el divorcio, al parecer. André Taulany Nunca atendido y a menudo ignorado por la esposa.

André Taulany y Rein Wartia Trigina

La noticia de la ruptura del matrimonio entre Andre Taulany y su esposa, Rien Wartia Trigina o quien familiarmente se llama Erin Taulany, vuelve a estar en el centro de atención del público. En medio del proceso de divorcio, que se decía que era la cuarta vez, circuló ampliamente en las redes sociales el contenido de la petición de divorcio de Andre. Los documentos que circulan revelan varios problemas domésticos que antes eran desconocidos para el público.

La respuesta de Hotman Paris pidió defender la justicia para Ammar Zoni



Hotman París Foto : VIVA.co.id/Rizkya Fajarani Bahar

La última noticia provino de Ustaz Derry Sulaiman, quien reveló que recibió una carta personal del actor Ammar Zoni, quien actualmente cumple una pena de prisión en relación con un caso de drogas. En la carta, Ammar negó las acusaciones de que fuera traficante o traficante de drogas.

