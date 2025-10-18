Ustaz Derry Sulaiman espera que el caso de Ammar Zoni llegue al presidente para que pueda obtener justicia

Jacarta – Ustaz Derry Sulaiman mostrar su apoyo a Ammar Zoni. Se sabe que el exmarido de Irish Bella fue arrestado por consumo de drogas y recientemente se sospechaba que estaba involucrado en tráfico de drogas desde dentro de la prisión.

Lea también: Cientos de veces más que Nusakambangan, estas 5 prisiones son consideradas las más estrictas del mundo.



Como resultado, Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central, y recibió medidas de seguridad especialmente estrictas. ¡Vamos, desplázate más!

Ustaz Derry Sulaiman recibió un mensaje escrito a mano de Ammar Zoni pidiendo ayuda. Ammar Zoni no admitió haber sido acusado de traficar con drogas.

Ustaz Derry Sulaiman también lo cree. Luego consideró que hubo irregularidades en este caso.

Lea también: Además de Ammar Zoni, varias de estas figuras han sido detenidas en la prisión de Nusakambangan.



«Entonces sentí que había algo extraño en este proceso legal, así que cuando Ammar envió una carta, ‘No soy un comerciante, no soy un comerciante, soy una figura pública que necesita ser capacitada'», dijo Ustaz Derry Sulaiman, cuando se reunió recientemente en el área de Sudirman, Yakarta.

«Creo que si las personas están enfermas, necesitan ser tratadas. Si las personas están envenenadas con drogas, sí, deberían ser tratadas, realmente deberían ser tratadas, no encarceladas. Si están en prisión, volverán a encontrarse con personas malas, luego les darán más medicamentos y la situación empeorará», añadió.

Lea también: Historias místicas en los alrededores de la prisión de Nusakambangan ponen la piel de gallina



Ustaz Derry Sulaiman inmediatamente hizo un breve video pidiendo ayuda al famoso abogado Hotman París Hutapea. Ustaz Derry espera que Hotman Paris ayude a Ammar Zoni a obtener justicia y claridad en este caso. Porque está seguro y cree que Ammar Zoni no participó en la distribución de drogas ilegales.

Teniendo en cuenta que Ammar Zoni ha negado firmemente estas acusaciones, Ustaz Derry también espera que el presidente Prabowo pueda examinar este asunto para que su amigo no reciba una sentencia más severa.

«Así que espero que el gobierno, estoy seguro de que esto será escuchado por el Presidente, así como por nuestra transmisión. También hay gente buena hoy que podría ver el potencial en Ammar. Todavía hay mucho bien en él, todavía hay potencial que puede ser útil para la gente y se ha arrepentido. No es un comerciante, no es un comerciante, es sólo una víctima de los comerciantes y comerciantes», explicó.