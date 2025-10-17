Ustaz Derry Sulaiman dice que hay irregularidades en el caso Ammar Zoni y pide que se haga justicia

VIVA – Maestro Derry Sulaimán volvió a la luz pública tras evaluar que hubo irregularidades en el caso judicial ocurrido Ammar Zoniun actor que actualmente languidece en la prisión de Nusakambangan debido a un caso de drogas. El ustaz lo reveló después de recibir una carta personal de Ammar, que enfatizaba que él no era un narcotraficante ni un traficante.

Lea también: Deddy Corbuzier se sorprendió de que los ojos de Ammar Zoni estuvieran cerrados cuando fue a Nusakambangan, ¿había algo extraño?



El ustaz explicó que no tenía intención de defender ciegamente a Ammar Zoni, sino que sólo quería asegurarse de que el proceso legal se llevara a cabo de manera honesta y humana. Admitió que se sorprendió al enterarse de que Ammar había sido trasladado a Nusakambangan, a pesar de que previamente habían planeado visitar al actor. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Reza Indragiri Sindir Ditjenpas trasladó a Ammar Zoni a Nusakambangan: las cárceles se han convertido en ‘escuelas contra el crimen’



«Sentí que había algo extraño en este proceso legal, así que cuando Ammar envió una carta, ‘No soy un comerciante, no soy un comerciante, soy una figura pública que necesita capacitación’. Creo que si la gente está enferma, hay que tratarla. «Si las personas se envenenan con drogas, deberían ser tratadas, no encarceladas», dijo Ustaz Derry Sulaiman en el parque Sudirman el jueves 16 de octubre de 2025 por la noche.

Según Ustaz Derry, muchas personas se han convertido en víctimas de los sindicatos de la droga sin darse cuenta. Al principio se lo dieron gratis hasta que se volvieron adictos y quedaron atrapados en un círculo vicioso de drogas.

Lea también: La respuesta de Hotman Paris pidió defender la justicia para Ammar Zoni



«Si no hay nada malo con el traficante, simplemente estoy de acuerdo en que no hay problema con la pena de muerte. Pero si a la persona que fue alimentada a la fuerza se le da primero gratis, debería ser tratada, no encarcelada», dijo.

Ustaz Derry también espera que el gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan ver el lado humano de este caso. También aconsejó que el proceso legal contra Ammar se desarrolle sin trampas y sin prácticas desleales.

«Espero que el proceso legal de Ammar sea lo más justo posible, que no haya engaños, sobornos ni tiranos. Mi consejo a todos los encargados de hacer cumplir la ley es que teman a Allah subhanahu wa taala. Allah sabe y ve», concluyó.

Actualmente, Ammar Zoni ha sido trasladado a la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central. El traslado se realizó con otros cinco reclusos que presentaban estatus de alto riesgo.