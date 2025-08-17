Ustaz das’ad latif rezó para que PSI califique para el parlamento

Yakarta, Viva – El famoso profesor Ustaz das’ad latif rezó por la fiesta de solidaridad indonesia (PSI) puede calificar para parlamento En las próximas elecciones. La oración fue transmitida en un evento de oración conjunto realizado por PSI en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Dios quiere (psi) está destinado por Dios en el futuro, habrá en el parlamento a nivel nacional de miembros del parlamento indonesio, por lo que los votos continúan siendo sobre esta educación ayudan al Sr. Presidente Prabowo», dijo en su Tausiyah, citado, domingo 17 de agosto de 2025.

Das’ad enfatizó la importancia de la educación como un pilar de educar la vida de la nación. Según él, la ignorancia solo hará caer a la comunidad en la oscuridad.

«El programa para educar la vida de la nación de hermanos y hermanas. Para ustedes musulmanes, debes y saber qué es ser una comunidad de Jahiliah. A nadie le gusta, y mucho menos vivir en el momento de la ignorancia, te ganas ignorante, enojado», dijo.

Él cree que la presencia de PSI en el Parlamento puede fortalecer la agenda del gobierno del presidente Prabowo Subianto, especialmente en el sector educativo. Por lo tanto, aconsejó que los cuadros de PSI hacen que la política sea una forma de servicio, no solo un medio para buscar ganancias personales.

Al evento asistieron funcionarios de PSI, incluido el presidente de Kaesang Pangarep y su esposa, Erina Gudono.

Además de Kaesang y Erina, también había una gestión de PSI como la secretaria general Raja Juli Antoni, la Junta de Síndicos Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana y Andy Budiman.