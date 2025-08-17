Ustaz das’ad latif dijo que PSI debe estar agradecido de ser dirigido por jóvenes, pero recuerda esto

Yakarta, Viva – Ustaz Das’ad latif llamó al Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) debería estar agradecido por ser el único partido político en Indonesia dirigido adulto joven.

Leer también: Problema de respuesta relajada de Puan 3 Ex -Pdip Cadre decide unirse a PSI



Dijo esto en su Tausiyah en el evento de oración conjunta realizada por PSI en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia. «Como partidos políticos deberíamos estar agradecidos con Dios, ¿por qué? Porque el único partido en Indonesia que el presidente general de los jóvenes es PSI», dijo Das’ad, domingo 17 de agosto de 2025.

Incluso invitó a los cuadros de PSI a compararse con otros partidos políticos. «Déjeme ver Presidente Otra fiesta. Déjeme ver. Así que debemos estar agradecidos porque tenemos una persona joven «, dijo.

Leer también: Drama de cuentas de Ustaz Das’ad para construir mezquitas bloqueadas, PPATK: no bloqueado



Además, Das’ad aludió a la historia del Islam que fue impulsada por muchos jóvenes. Dio un ejemplo del Profeta Muhammad a sus compañeros como Abu Bakr, Usman Bin Affan y Abdurrahman bin Auf, quienes se habían establecido desde una edad temprana.

«Muhammad vio a un hombre joven de 40 años, Abu Bakar Sidiq Young Man, Usman Bin Affan Young Man, Abdurrahman bin Auf es un joven.

Leer también: Ustaz das’ad latif confía en ser víctima de un bloqueo de cuentas: ¡no moleste a la gente!



Ustaz Das’ad también recordó a la generación más joven que no haga que la fiesta sea un campo para buscar ganancias personales. Al evento asistieron funcionarios de PSI, incluido el presidente de Kaesang Pangarep y su esposa, Erina Gudono.

Además de Kaesang y Erina, también había filas de gestión de PSI, como la secretaria general de Raja Juli Antoni, la Junta de Síndicos Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana y Andy Budiman

«Si bien la parte está presente para defender la dignidad de la nación y el estado, no apretar el país. Si hay personas que tienen una fiesta que gane dinero, usará su partido para robar el país», dijo.

«Así que los jóvenes, no piensan en ganar dinero en la fiesta. Si buscas dinero, no administras la fiesta, seas un hombre de negocios», dijo nuevamente.