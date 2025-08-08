Ustaz das’ad latif confía en ser víctima de un bloqueo de cuentas: ¡no moleste a la gente!

Yakarta, Viva – Dai famoso de Makassar, Ustaz Das’ad Latif afirmó ser víctima de la política bloqueo Cuenta inactiva por el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (Ppatk).

La cuenta inicial para acomodar el fondo de construcción de la mezquita incluso se bloqueó, y no pudo retirarse cuando la necesidad de pagar el material para la construcción de la mezquita.

«Planeé pagar Iron hoy, cemento, por la construcción de mi mezquita. Así que vine a tomar el dinero que ahorré en un banco gubernamental», se citó Ustaz Das’ad Latif en su página de Instagram, viernes 8 de agosto de 2025.

«Después de llegar, resultó que mi cuenta estaba bloqueada porque no estuve activo durante tres meses, estaba confundido, ¿por qué estaba bloqueado?» El continuó

Ustaz Das’ad preguntó la razón por la cual su cuenta fue bloqueada. Encontró la respuesta de que su cuenta estaba bloqueada para evitar cosas negativas. Según él, este bloqueo de cuenta es contradictorio con la campaña del gobierno que alienta a las personas a amar a salvar.

«Hasta donde yo sé, siempre me anuncian el estado, ahorremos dinero, salvemos, salvemos, pero ¿por qué está bloqueado? El nombre se ahorra se mantiene dinero, si se lleva de un lado a otro, es mejor ponerlo en la billetera», dijo.

Entendió las buenas intenciones del gobierno de bloquear cuentas inactivas durante 3 meses para prevenir y suprimir el lavado de dinero, transacciones ilegales, incluidos los juegos de azar en línea.

Sin embargo, espera que el gobierno tome una decisión elegante, no moleste a la comunidad y no moleste a la gente pequeña. Cada política siempre debe ser para el beneficio de las personas.

«Sé que la intención de bloquear una buena cuenta, pero el camino no es elegante, cuáles son los puntos de las escuelas secundarias en el extranjero, son pagados por el estado, que trabaja para administrar las finanzas públicas, entonces esta dinero público, esta política es incluso preocupante y problemático de la comunidad», dijo.

Ustaz Das’ad enfatizó que la filosofía estatal es proteger y servir a la gente. «Salí para estar a salvo y ayudar al país, pero aparentemente fui bloqueado, espero que esto me sucediera solo, no para una comunidad que sea mucho más pequeña que yo», dijo Ustaz Das’ad

«Para este gobierno no debe considerarse esto como terror, como oponente, considere este aporte de las personas para mejorar el sistema de gestión de finanzas estatales. Estoy seguro de que si las intenciones son buenas, seguramente Allah muestra un buen camino», agregó.

Anteriormente, el jefe de Ppatk Ivan Yustiavandana aseguró que el manejo o análisis de 122 millones de cuentas pasivas (latentes) se hubiera completado y ahora el proceso de reapertura se sometiera a la banca.

Según él, PPATK no determina los datos de la cuenta con el estado de latente, sino que se obtienen en base a informes bancarios.

«Enfatizo nuevamente, hemos lanzado todo este día (todas las cuentas inactivas se han publicado) y regresamos (al banco). Está terminado, de hecho, la fase ha ingresado (para completarse)», dijo Ivan en Yakarta, el martes 5 de agosto de 2025.

PPATK, en un comunicado de prensa separado, dijo que la terminación temporal de la transacción en la cuenta inactiva se llevó a cabo sin razón. En los últimos cinco años de análisis, PPATK encontró el aumento del mal uso de estas cuentas sin el conocimiento del propietario.

Se dice que las cuentas a menudo se usan para acomodar fondos de actos penales, como comprar y vender cuentas, piratería, uso de nominados como cuentas de refugio, transacciones de narcóticos, corrupción y otros delitos.