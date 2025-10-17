Ustaz Adi Hidayat revela las oraciones de Mustajab los viernes, InsyaAllah es suficiente sustento

Jacarta – Día Viernes conocido como Sayyidul Ayyam o líderes de todo el día. En muchas historias, el viernes es un día especial en el que las oraciones se responden fácilmente, la puerta del perdón está abierta de par en par y la recompensa por las buenas obras se multiplica.

Lea también: Recomendado para leer los viernes, Ustaz Khalid Basalamah revela las especialidades de Surah Al Kahf



Hablando de orar los viernes, hay varios momentos que se dice que son los más efectivos para orar. Los ulama dicen que el mejor momento para orar es desde después del Magreb el jueves hasta que suena el llamado a la oración del Magreb el viernes.

Mientras tanto, respecto a la oración ofrecida el viernes por el famoso predicador, Maestro Adi Hidayat reveló que hay oraciones especiales que se pueden decir los viernes.

Lea también: Miles de soldados del TNI celebran Istighosah en Monas, con la asistencia de Ustaz Adi Hidayat



«Te estoy enseñando una oración especial para los viernes, por favor pide permiso. Hay una oración especial para leer todos los viernes. Hablaré un poco de ello», dijo Ustaz Adi Hidayat, citado del corto de YouTube Yuk Hijrah, viernes 17 de octubre de 2025.

Explicado por ustaz Adi Hidayat, si recitas esta oración el viernes, si Dios quiere, quienes la reciten recibirán sustento. Además, quienes lean esto serán protegidos de actos inmorales hasta que se les otorgue los mejores puestos en sus puestos de trabajo.

Lea también: Al rechazar muchas ofertas de campus, Ustaz Adi Hidayat elige enseñar en UPI Bandung



«Si se lee bien, si Dios quiere, Dios le dará sustento, Dios le protegerá de la inmoralidad y le dará la parte más importante de sus actividades. Si se le da al trabajo la posición principal, si el conocimiento es el conocimiento principal, es fácil de practicar», explicó el ustaz Adi Hidayat.

Entonces, ¿a qué oración se refiere?

Allahummakfina bi halalika ‘an haramika wa aghnina bitoatika ‘an maxiatik wa bifadlika ‘amman siwaka.

Ustad Adi Hidayat también explicó cuál es el mejor momento para leer esta oración. Para los hombres, Ustaz Adi Hidayat dijo que pueden leerlo antes de terminar las oraciones del viernes. Mientras tanto, para las mujeres, esta oración se puede leer durante Asr antes del Magreb.

En esa ocasión, Ustaz Adi Hidayat explicó el significado de este verso.

«Bastante breve pero denso en uno, intenta leerlo todos los viernes antes de salir de Jumatan hacia los hombres. Madre (léelo) en la mañana de Ashar antes del Magreb, breve. Oh Dios, por favor llena nuestras vidas con todo lo que es halal y mantennos alejados de lo prohibido y por favor, oh Dios, enriquece nuestra personalidad con todo tipo de obediencia a Ti y mantennos alejados de los vicios y danos el sustento que es lo más importante de Ti y nos entregamos a Ti de otra manera que usted», explicó Ustaz Adi Hidayat.