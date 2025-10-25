Ustaz Abdul Somad explica la ley sobre la esposa que pide el divorcio, sí, pero con estas condiciones

Jacarta – En la vida doméstica, las discusiones entre el marido y esposa muchas veces se convierte en una prueba para mantener el hogar. Entonces, ¿qué pasa si una esposa pregunta a menudo? divorciado?

Maestro Abdul Somad (UAS) proporciona una explicación sobre este asunto para que los musulmanes comprendan las restricciones y leyes que se aplican según la Sharia. UAS explicó que en el Islam a una mujer se le permite exigir el divorcio, pero esto tiene procedimientos y motivos claros.

Según la UAS, tienen derecho a presentar una demanda de divorcio ante el tribunal religioso si ya no la obtienen. pensión alimenticia Nacido e interior durante mucho tiempo. Esto se llama khuluk.

«Si el marido deja a su esposa durante dos años, o no le brinda apoyo físico y mental durante tres meses consecutivos, entonces la esposa acude al Tribunal Religioso y exige un divorcio único, luego el divorcio único se concede después de que la esposa pague el iwadh de diez mil rupias que se entrega a la Dirección de Administración Religiosa Islámica», explicó la UAS en una conferencia citada del canal de YouTube @DKMJamiHidayatullah en Sábado 25 de octubre de 2025.

Predicador, orador y erudito Ustaz Abdul Somad

Además, UAS enfatizó que el término khuluq es diferente de pedir el divorcio. En el Islam, khuluq es el derecho de la mujer a escapar de un matrimonio que no es saludable o está lleno de injusticia.

«Las mujeres no deben pedir el divorcio. El nombre de una mujer es khuluq. Cuando ella (la esposa) te invita al camino de Dios, entonces obedece. Pero si el marido ha traicionado la confianza, entonces tú (la esposa) tienes derecho a dejarlo ir», dijo la UAS.

La UAS también aconseja a los maridos que no se apresuren a tomar decisiones cuando se produzcan conflictos domésticos. En lugar de emocionarse, según la UAS, los maridos deberían invitar a sus esposas a sentarse juntas para resolver problemas con la cabeza fría.

«Así que si la esposa pide el divorcio, siéntala. ¿Por qué lo pregunta? ¿Cuál es el problema? Sienta su problema en un ambiente tranquilo. Si no pueden estar juntos, inviten a otra persona», concluyó la UAS.