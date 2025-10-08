Ustaz Abdul Somad explica la ley de ser artista en el Islam, ¿es realmente ilegal?

VIVA – Mucha gente todavía se pregunta si ser artis ¿Es haram en el Islam? Esta pregunta fue finalmente respondida por Ustaz Abdul Somad (OMS) en un estudio viral en las redes sociales.

En su explicación, enfatizó que la ley original de todas las cosas en el Islam es posible, a menos que haya una proposición que indique su frustración. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Ustaz Abdul Somad (UAS) visita MUI

«Al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah. La ley original es que todo está permitido», dijo UAS citado en UAS YouTube Q&A el miércoles 8 de octubre de 2025.

Según él, la profesión de artista no es ilegal. Lo que hay que ver es dónde está. Ejemplifica que si una artista actúa como madre llevando un velo y vistiendo educadamente sin abrir los genitales, no hay razón para prohibir la profesión.

«Si la persona interpretada es una madre que lleva un hiyab, su ropa es holgada, en 20 episodios nadie ha expuesto sus partes íntimas, ¿dónde está lo haram?» explicó la UAS.

Lo mismo ocurre con el contacto con el sexo opuesto. Subrayó que si en el papel no hay escenas de tocamientos u otras violaciones de la sharia, la profesión sigue estando permitida.

Ustaz Abdul Somad Foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official

Ustaz Abdul Somad también mencionó las danzas que a menudo se realizan para dar la bienvenida a los funcionarios. Algunos dicen que la danza de sacrificio es haram porque los bailarines revelan sus partes íntimas o usan palabras que tienen matices de adoración. Luego, la UAS brindó una explicación sobre este asunto.

«Si se llama baile de oración, cámbielo por un baile de bienvenida», dijo.

Incluso sugirió que, si fuera necesario, sería mejor que bailaran los niños pequeños, y no las mujeres adultas, para no provocar calumnias.

Ustaz Abdul Somad explicó que al evaluar algo, primero hay que ver dónde está la prohibición.

«Así que si miras algo, verás dónde es ilegal», dijo.

En su conferencia, la UAS también invitó a los artistas a crear obras de valor positivo sin tener que violar las enseñanzas religiosas. Dio ejemplos de varios cortometrajes que lograron tocar corazones sin mostrar partes íntimas ni nada que sea haram.