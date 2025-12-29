Ustaz Abdul Somad explica la ley de celebrar el Año Nuevo d.C., esta es la limitación en el Islam

VIVA – Acercándose el Año Nuevo, se celebran las cuestiones jurídicas Año Nuevo Desde el punto de vista islámico, AD ha resurgido. Maestro Abdul Somad (UAS) ofrece una explicación larga y profunda sobre este asunto, desde la historia del calendario gregoriano hasta las limitaciones a las que los musulmanes deben prestar atención para no caer en cosas contrarias a su fe.

En su conferencia, Ustaz Abdul Somad comenzó su explicación repasando los orígenes del calendario gregoriano que se utiliza hoy en día a nivel mundial. Dijo que el calendario tiene una larga historia que no se origina en las tradiciones islámicas.

Predicador, orador y erudito Ustaz Abdul Somad

“Cómo celebra la ley año nuevo d.C. Según las opiniones islámicas, ¿se utiliza el calendario gregoriano? «Oh, esta es una larga historia, listo para escuchar la historia, había un emperador del Imperio Romano europeo. El nombre de este emperador era el emperador Julián, quien hizo el calendario, ese es el calendario enero febrero marzo abril», explicó UAS citado por YouTube Tsaqofah TV el lunes 29 de diciembre de 2025.

Ustaz Abdul Somad también explicó que el calendario fue modificado y adoptado por la iglesia hasta que se utilizó internacionalmente. Mencionó el papel del Papa Gregorio, quien más tarde hizo que el calendario fuera conocido como calendario gregoriano.

«Entonces murió el emperador Julián. Este calendario fue tomado por el Papa en el Vaticano. Su nombre era Papa Gregorio, cuyo nombre era Gregorius. El nombre de este calendario fue cambiado al calendario gregoriano», continuó.

Sin embargo, la UAS destacó que el uso del calendario gregoriano en la vida diaria está básicamente permitido. Dio el ejemplo de que muchas de las herramientas utilizadas por los musulmanes hoy en día no provienen de musulmanes.

Sin embargo, el problema cambia cuando las celebraciones del Año Nuevo se incluyen en ciertos rituales. Según Ustaz Abdul Somad, actividades como tocar trompetas, encender velas u otros rituales especiales pueden ingresar a áreas que no son recomendadas en el Islam.

«Pero cuando es parte del ritual de adoración, tocar la trompeta, tocar la trompeta ya es parte del ritual, entonces encender las velas ya es un ritual», dijo.

La UAS también destaca los impactos negativos que suelen ocurrir en la víspera de Año Nuevo, como la promiscuidad, las drogas y otros actos inmorales. Recordó a los padres y a los líderes regionales que protejan a las generaciones más jóvenes de estas cosas.