Ustaz Abdul Somad confirma que no todos los internados islámicos están dañados: por favor, evalúen esto objetivamente

VIVA – No hace mucho, el programa Xpose Uncensored que se transmitió por Trans7 recibió duras críticas por parte de varios grupos. La transmisión destaca la vida de los estudiantes de internados islámicos y los kiai en Pondok internado islámico Lirboyo, Java Oriental, pero se considera que acorrala e insulta la imagen de los internados islámicos y de las figuras religiosas. Muchos partidos consideran que la forma en que se presenta el programa es inadecuada y engaña al público.

Como resultado de esta polémica, Trans7 finalmente emitió una disculpa abierta. Aparte de eso, la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) también intervino e impuso sanciones cerrando el programa porque se consideró que violaba las normas de radiodifusión aplicables.



Predicador, orador y erudito Ustaz Abdul Somad

Respondiendo a esta cuestión, Ustaz Abdul Somad (UAS) habló durante una de sus conferencias. Expresó su preocupación por las noticias que generalizaron los errores de un internado islámico a todas las instituciones educativas islámicas similares en Indonesia.

«Hay noticias que dañan los internados islámicos. De hecho, hay internados islámicos que están dañados, pero eso no es todo, muchachos», dijo UAS en su conferencia citada por YouTube Nderek UAS el lunes 20 de octubre de 2025.

De acuerdo a Maestro Abdul SomadEs importante que la sociedad sea objetiva a la hora de evaluar las cosas y no se deje llevar fácilmente por opiniones que no necesariamente representan la verdadera realidad de los internados islámicos.

«No dejes que una sola gota de tilapia arruine un tarro de leche. No dejes que un día de lluvia desaparezca por culpa de un año de sequía. Por favor, evaluemos esto objetivamente», continuó enfatizando.