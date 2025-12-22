Uso de productos nacionales debe hacer crecer la industria nacional

Jacarta – Ministerio Industria celebró un evento ‘Business Matching’ Producto Asuntos Internos 2025′, que se centra en el objetivo de fortalecer el uso de Productos Nacionales (P3DN) mediante la optimización de la contratación pública.

Ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita enfatizó que las adquisiciones gubernamentales deben ser una locomotora para el crecimiento industrial nacional, de modo que los esfuerzos para continuar utilizando productos nacionales serán más intensos en el futuro.

“Una forma es garantizar que el catálogo electrónico esté inundado de productos nacionales que tengan valor. TKDN«, dijo Agus en su declaración, el lunes 22 de diciembre de 2025.

[Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat ditemui di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Destacó que el Ministerio de Industria también ha llevado a cabo reformas políticas a través del último Ministro de Regulación de Industria (Permenperin), con el fin de acelerar la participación del sector industrial. Esta reforma incluye simplificar los cálculos de TKDN, acelerar el proceso de certificación, facilitar las cosas para las pequeñas industrias y brindar incentivos a las empresas que invierten a nivel nacional.

«A través del nuevo Permenperin queremos convencer a los productores de que sean valientes y activos al incluir los valores TKDN en sus productos. De esta manera podremos inundar el LKPP y los catálogos electrónicos con productos nacionales», dijo.

Como uno de los participantes del encuentro de negocios, el Director del PT Daikin Budi Mulia, de Airconditioning Indonesia y PT Daikin Industries Indonesia, enfatizó que su partido siempre estará comprometido a continuar adaptándose al desarrollo industrial, con el fin de proporcionar los mejores productos que estén en línea con las regulaciones gubernamentales.

«Hace algún tiempo acabamos de recibir la nueva Certificación Estándar Nacional de Indonesia (SNI) para todos los modelos. C.A. Prestigio de Nusantara. «Esfuerzos como este son nuestro compromiso de seguir el desarrollo industrial y son una manifestación concreta de nuestra sinergia con el gobierno para impulsar el crecimiento industrial nacional», dijo Budi Mulia.

También dijo que el producto Nusantara Prestige AC de Daikin tiene un valor TKDN de más del 40 por ciento, por lo que también recibió un Certificado de nivel de componente nacional (TKDN). Según él, esto es un símbolo del compromiso real de Daikin con la construcción de un ecosistema industrial, que apoye el uso de componentes locales, involucrando a las mipymes y reduciendo las emisiones de carbono en el proceso de fabricación de sus productos.

«Con el fin de fomentar el fortalecimiento de P3DN, el Ministerio de Industria proporciona un catálogo electrónico especial para productos locales, donde AC Nusantara Prestige es uno de los productos registrados en él», dijo Budi Mulia.